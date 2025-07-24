學者分析關稅 開放農產壓力大
美國總統川普宣布與日本談判結果，中經院長連賢明昨（23）日表示，從日本、印尼關稅結果來看，東南亞和台日韓被劃成不同區域，給予不同稅率來解決中國大陸洗產地問題；日本農產品看起來都開放，後續台灣和南韓應該會被要求比照。
星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，美日貿易協議可成為其他國家提供參考，台灣目前面臨最大威脅是半導體關稅，鑑於日本汽車關稅獲得優惠，台灣有機會爭取半導體關稅優惠，但需考慮與美國進行讓步與交換，以提升談判籌碼。
連賢明分析，原先川普就希望日本能做榜樣，但後來日相石破茂不願意妥協，川普火大在選前給個25%紅牌，選後公布對等關稅15%，日方表示願意投資美國5,500億美元。
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