學者分析關稅 開放農產壓力大

經濟日報／ 記者江睿智任珮云／台北報導

美國總統川普宣布與日本談判結果，中經院長連賢明昨（23）日表示，從日本、印尼關稅結果來看，東南亞和台日韓被劃成不同區域，給予不同稅率來解決中國大陸洗產地問題；日本農產品看起來都開放，後續台灣和南韓應該會被要求比照。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，美日貿易協議可成為其他國家提供參考，台灣目前面臨最大威脅是半導體關稅，鑑於日本汽車關稅獲得優惠，台灣有機會爭取半導體關稅優惠，但需考慮與美國進行讓步與交換，以提升談判籌碼。

連賢明分析，原先川普就希望日本能做榜樣，但後來日相石破茂不願意妥協，川普火大在選前給個25%紅牌，選後公布對等關稅15%，日方表示願意投資美國5,500億美元。

關稅 半導體 石破茂 台美關係 對等關稅 汽車關稅 貿易協議

延伸閱讀

美日貿易協議讓川普雙贏？克魯曼：美逆差有增無減 另有2後遺症

川普下最後通牒…俄烏第3輪會談23日晚間展開 俄代表赴土耳其

川普強勢接管！共和黨欲以第一夫人名 為甘迺迪表演中心歌劇院改名

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

相關新聞

賴總統：鄭麗君正在華府進行第4輪談判

我方持續與美國進行關稅談判，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會指出，政府持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的...

學者分析關稅 開放農產壓力大

美國總統川普宣布與日本談判結果，中經院長連賢明昨（23）日表示，從日本、印尼關稅結果來看，東南亞和台日韓被劃成不同區域，...

美台關稅 賴總統：秉持兩原則談判

賴清德總統昨（23）日表示，行政院副院長鄭麗君正於華府進行第四輪關稅實體談判，將秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補兩原則...

台灣稅率若比日本高 工具機等產業恐完蛋

美國宣布日本關稅稅率降至百分之十五，台灣機械公會理事長莊大立昨表示非常擔憂。業內多位產業領袖都表示，未來如果台灣適用稅率...

彭博：台灣力拚在新一輪會談 與美締結貿易協定

台灣貿易代表正在美國進行第四輪關稅談判，彭博消息指出，台灣希望能在本輪會談與美方敲定協議，以避開美國總統川普的32%關稅...

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

台灣對等關稅稅率尚未揭曉，引發國內關注，行政院發言人李慧芝23日表示，行政院副院長鄭麗君所率領的談判團隊，目前正在美國華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。