美台關稅 賴總統：秉持兩原則談判

賴清德總統昨（23）日表示，行政院副院長鄭麗君正於華府進行第四輪關稅實體談判，將秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補兩原則，期盼完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四項任務。

行政院發言人李慧芝昨日表示，談判團隊將致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易分歧，優化經貿體系，創造未來更進一步夥伴關係。

民進黨昨日舉行中常會，身兼民進黨主席的賴總統會中表示，此時此刻，鄭麗君與談判團隊正在美國華府談判，我方持續秉持兩原則談判，希望達成四項任務。

賴總統表示，台灣內外局勢挑戰從未停歇，但只要台灣人民團結一心、行動一致，台灣總是能夠關關難過，關關過。

賴總統也提到，台灣的民主成就為世界稱羨；台灣人民，就是國家的主人，公職人員是國家公僕，是為了服務人民而存在。

隨著8月1日美國對等關稅大限即將到期，鄭麗君先前已分別在5月1日、6月25日、7月8日赴美實體談判，此次已是第四次。

美國總統川普至今尚未公布台灣對等關稅新稅率，政院日前表示，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商，未來如有談判相關資訊，將會向國人說明與報告。政府將秉持追求雙邊貿易平衡，增進台美互惠互利原則，並堅守國家利益原則與底線，爭取合理稅率。

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