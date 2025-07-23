彭博：台灣力拼在新一輪會談 與美締結貿易協定

台灣貿易代表正在美國進行第四輪關稅談判，彭博消息指出，台灣希望能在本輪會談與美方敲定協議，以避開美國總統川普的32%關稅。

彭博資訊報導，知情人士23日表示，行政院副院長鄭麗君和談判代表楊珍妮，努力在本輪會談達成協議。該人士說，雙方交流內容具有「建設性」，但最終關稅稅率將由川普決定，目前仍不清楚結果如何。

台美談判之際，川普宣布了亞洲多國的關稅稅率，日本產品輸美的關稅稅率為15%、菲律賓為19%。由於台灣日益仰賴美國市場，更有需要降低關稅稅率。

人工智慧（AI）熱潮引發的強大科技產品需求，使台灣對美國的貿易順差，去年達到約650億美元。這種貿易不平衡勢必會激怒川普，他力圖重塑美國貿易伙伴關係。川普4月說要對台灣商品開徵32%對等關稅，之後暫緩實施，讓雙邊能談判協議。與此同十，美方考慮開徵半導體產業關稅，這會對全球晶片重鎮台灣，造成重大衝擊。

為緩和台美貿易失衡，台灣示意要擴大採購美國商品，包括能源、農產品、軍備等。台灣也承諾要加碼投資美國，並防堵高科產品的出口管制漏洞。

台美貿易談判讓台灣總統賴清德有如走在鋼索上，美國提供台灣重要的安全保障，他一方面需要與美國維持良好關係，一方面又不能激怒農業領域的國內選民。

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