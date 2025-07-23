快訊

周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練

客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

彭博：台灣力拼在新一輪會談 與美締結貿易協定

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
彭博消息指出，台灣希望在本輪會談與美方敲定協議，以避開美國總統川普的32%關稅。路透
彭博消息指出，台灣希望在本輪會談與美方敲定協議，以避開美國總統川普的32%關稅。路透

台灣貿易代表正在美國進行第四輪關稅談判，彭博消息指出，台灣希望能在本輪會談與美方敲定協議，以避開美國總統川普的32%關稅。

彭博資訊報導，知情人士23日表示，行政院副院長鄭麗君和談判代表楊珍妮，努力在本輪會談達成協議。該人士說，雙方交流內容具有「建設性」，但最終關稅稅率將由川普決定，目前仍不清楚結果如何。

台美談判之際，川普宣布了亞洲多國的關稅稅率，日本產品輸美的關稅稅率為15%、菲律賓為19%。由於台灣日益仰賴美國市場，更有需要降低關稅稅率。

人工智慧（AI）熱潮引發的強大科技產品需求，使台灣對美國的貿易順差，去年達到約650億美元。這種貿易不平衡勢必會激怒川普，他力圖重塑美國貿易伙伴關係。川普4月說要對台灣商品開徵32%對等關稅，之後暫緩實施，讓雙邊能談判協議。與此同十，美方考慮開徵半導體產業關稅，這會對全球晶片重鎮台灣，造成重大衝擊。

為緩和台美貿易失衡，台灣示意要擴大採購美國商品，包括能源、農產品、軍備等。台灣也承諾要加碼投資美國，並防堵高科產品的出口管制漏洞。

台美貿易談判讓台灣總統賴清德有如走在鋼索上，美國提供台灣重要的安全保障，他一方面需要與美國維持良好關係，一方面又不能激怒農業領域的國內選民。

關稅 台美關係

延伸閱讀

川普強勢接管！共和黨欲以第一夫人名 為甘迺迪表演中心歌劇院改名

因應川普關稅大刀… 巴西將在中設稅務辦 深化關係

中方有意促成 普亭9月訪京將會川普? 俄方：不排除

美中影響力爭霸戰：黃仁勳已輾壓庫克

相關新聞

彭博：台灣力拼在新一輪會談 與美締結貿易協定

台灣貿易代表正在美國進行第四輪關稅談判，彭博消息指出，台灣希望能在本輪會談與美方敲定協議，以避開美國總統川普的32%關稅...

府院證實鄭麗君正在華府關稅談判 朝2目標前進

有關美國關稅議題媒體關心台灣談判團隊的進度，賴清德總統也提到，此時此刻，行政院副院長鄭麗君跟談判團隊正在美國華府，進行第...

關稅比日韓低？張善政：絕不看衰台灣 盼有好結果

美國總統川普宣布美國對日本關稅從25%降到15%，各界關心台灣關稅到底是多少。桃園市長張善政指出，絕不會唱衰民進黨談不出...

台美貿易談判若成 星展：台灣恐須開放農產品與汽車

台美貿易談判尚未出爐，對照鄰近的日本為15%，越南20%，但都還有開放市場的附帶條件；星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，貿...

星展馬鐵英：美日協議可作為參考 台灣有機會爭取半導體關稅優惠

星展集團資深經濟學家馬鐵英今天表示，美國與日本協議將日本汽車關稅由25%降至15%，此舉超出預期，對日本汽車產業及股市...

【重磅快評】台灣能談到比日本更好的關稅？大罷免前賴政府諱莫如深

在8月1日的寬限期屆滿前，美國對日本設定的關稅稅率從25%降至15%，短期來看，日本避免了更高關稅重創汽車出口，維持產業競爭力，看似好消息，但15%仍是過往罕見的高稅率，日本必須大幅開放汽車、農產品等市場，並承諾對美5500億美元投資作為交換條件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。