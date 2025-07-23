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府院證實鄭麗君正在華府關稅談判 朝2目標前進

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君（右）。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
行政院副院長鄭麗君（右）。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

有關美國關稅議題媒體關心台灣談判團隊的進度，賴清德總統也提到，此時此刻，行政院副院長鄭麗君跟談判團隊正在美國華府，進行第4輪的關稅實體談判。行政院發言人李慧芝表示，鄭麗君所率領的談判團隊，目前正在美國華府，本周會有新一輪的實體磋商。

此外，民進黨今天召開中常會，賴清德總統向中常委們提到，此時此刻，鄭麗君跟談判團隊正在美國華府，進行第4輪的關稅實體談判。

賴總統說，政府持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的2個原則進行談判，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的4項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的2項目標。

賴總統說，台灣的內外局勢挑戰從未停歇，但只要台灣人民團結一心、行動一致，台灣總是能夠關關難過，關關過。在關鍵時刻，我們一定要堅定地站出來，團結守護國家，堅持反併吞、護主權的全民路線、台灣共識，堅定守護我們的憲政體制，堅定捍衛我們民主自由的生活方式。

李慧芝強調，談判團隊將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易上分歧，優化經貿體系，進而創造未來更進一步的夥伴關係。

關稅 鄭麗君 台美關係

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