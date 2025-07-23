關稅比日韓低？張善政：絕不看衰台灣 盼有好結果
美國總統川普宣布美國對日本關稅從25%降到15%，各界關心台灣關稅到底是多少。桃園市長張善政指出，絕不會唱衰民進黨談不出好關稅，會呼籲各界一起幫政府加油，談出好的關稅。
張善政指出，從前年到去年，我們跟美國貿易數字持續大比例增加，代表國內生產的項目，是美國非常需要的，包括人工智慧產品、伺服器等，但這個順差對美國在看貿易問題，絕不是有利項目。
張善政說，一方面高興說川普關稅威脅，我們的看起來很多產業沒受到影響，才會造成順差持續增加，但也會造成我們在美國談判團隊更大的壓力。
張善政強調，他秉持放下藍綠，大家攜手往前進的心，不會因為還沒公布，就在旁邊看好戲看衰民進黨談不出好關稅，也不希望最後結果是不好的，會呼籲各界一起幫政府加油，談出好的關稅。
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