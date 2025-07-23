台美關稅進行第四輪談判 賴總統揭四項任務
總統兼民進黨主席賴清德23日於民進黨中常會表示，此刻，行政院鄭麗君副院長跟談判團隊，正在美國華府，進行第四輪的關稅實體談判。我方將秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補兩原則，也期盼完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務。
賴總統表示，台灣現在是印太地區的民主燈塔，台灣的民主成就為世界所稱羨；台灣人民，就是國家的主人，而公職人員，則是國家的公僕，是為了服務人民而存在。
賴總統指出，此時此刻，行政院鄭麗君副院長跟談判團隊，正在美國華府，進行第四輪的關稅實體談判。
賴總統說，我方持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩個原則進行談判，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。
賴總統表示，台灣的內外局勢挑戰從未停歇，但只要台灣人民團結一心、行動一致，台灣總是能夠關關難過，關關過。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言