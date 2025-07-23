台美關稅談判可參考日本15%稅率？馬鐵英這樣說
針對台美關稅談判能否達成協議？星展集團資深經濟學家馬鐵英今天表示，台灣有空間對美國進一步開放國內市場，台美有可能達成貿易協定。至於稅率方面，美國對日本課15%對等關稅 對日汽車也課15%關稅，可作為台灣參考。
馬鐵英表示，目前，台灣在農業和汽車領域的進口關稅與非關稅壁壘較高。美國對台出口的產品中，原油是最大類產品，肉類和乘用車僅位居第七和第八位，2024年的出口額均僅約10億美元左右。
馬鐵英認為， 擴大農業和汽車領域的美國進口，預期將惠及台灣消費者，且不至於對國內業者造成嚴重競爭。根據顯性比較優勢指數 （RCA），美國在農業、能源和交通運輸領域實力雄厚，而台灣在電子、化學品、橡膠、塑膠和金屬領域表現優異，雙方在貿易結構上處於互補。
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