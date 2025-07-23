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日為關稅對美「大讓步」 朱立倫狠酸：台灣的代價還在關門黑箱

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

美國總統川普表示，將對日本課徵15%關稅，日本將對美大幅投資，並開放其國內汽車、稻米及其他農產品貿易市場。國民黨主席朱立倫說，這是非常巨大的讓步，台灣會付出什麼代價？關起門來黑箱作業、等著最後開獎的，台灣大概是極少數政府敢這樣做。

朱立倫今在中常會表示，這幾天大家最關心的關稅議題，美國跟日本初步達成協議，關稅要降到15％，但大家都看到日本要投資美國5500億美元，這是有史以來最大一張支票，同時要開放農產品、稻米、汽車市場，他相信這是非常巨大的讓步。

朱立倫說，台灣作為美國的第七大貿易國，去年對美貿易逆差是739億美元，超越韓、日，台灣會付出什麼樣的代價？大家現在關心的關稅稅率只是其中一小部分，台幣匯率已經升13％了，出口成本增加13％，「台積電已經去了，政府又帶198家企業，號稱最大的赴美貿易團，」不管阿拉斯加天然氣、石油，台灣要付出多少代價？

他也提到，國人更關心的食品開放，對國人健康有多大影響，這每一項都直接影響到每位國民與企業，還有個別單一的品項半導體、藥品、機械產業，台灣到底會被課多少關稅，這些都是非常嚴重的事情。全世界面對這個挑戰，關起門來黑箱作業、等著最後開獎的，台灣大概是極少數的政府敢這樣做。

朱立倫說，到時關稅揭曉，影響到所有個人及產業，以至台灣整體經濟有多大，何不早一點把大家可能碰到的困境壓力，一一跟在野黨和各產業來溝通？他要再次呼籲行政團隊用開誠布公的方式，「不必全部都說，但有一部分一定要早一點，讓產業和國人知道碰到的困難是什麼，」台灣準備讓什麼、可能犧牲的條件是什麼。

關稅 台美關係

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