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台美貿易談判若成 星展：台灣恐須開放農產品與汽車

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英。圖／聯合報系資料照片
星展集團資深經濟學家馬鐵英。圖／聯合報系資料照片

台美貿易談判尚未出爐，對照鄰近的日本為15%，越南20%，但都還有開放市場的附帶條件；星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，貿易談判如果談成，台灣可能要承諾開放更多進口市場。

星展銀行舉辦2025年第3季經濟展望記者會，馬鐵英指出，對等關稅對台灣經濟的總體影響，預計將小於4月時原先的擔憂程度。由於科技類產品已被排除在外，受對等關稅影響的產品範圍已顯著縮小，產品價值約為300億美元，僅占美國從台灣進口總額的26%。

馬鐵英表示，參考亞洲已經談成的日本、印尼、越南等國，中間很大程度都是因為本地市場的開放，台灣如果有貿易協議談成，應該也是開放市場。

台灣與美國貿易壁壘較多的是農產品和汽車兩大項，除了進口稅率較高，還有非關稅的貿易壁壘；她認為，這兩項可能是開放重點。

但馬鐵英認為，開放的影響是中性的，因為台美貿易結構是互補的；台灣具有優勢的產業製是電子、石化、金屬、橡膠塑料等工業用品；美國有優勢的以農產品、能源、汽車飛機等交通運輸設備等產業。

由於台美貿易結構總體上是互補的，所以貿易協議涉及的市場開放，對總體影響應該是中性的。

馬鐵英認為，對台灣來說影響較大的是半導體關稅談判，關鍵是台灣能否談到低一點的稅率，窄一點的範圍，以及寬限期。

不過從日本最新公布，汽車關稅也是只有15%，導致日股噴發，馬鐵英認為，日本可以談成汽車關稅，台灣也未必不能談成較好的半導體關稅；關鍵在於日本承諾去美國投資5,500億美元，以及大米進口讓步，這也是台灣可以考慮的籌碼，增加對美投資，換來更好的關稅談判結果。

關稅 台美關係 星展銀行

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