聽新聞
0:00 / 0:00
星展馬鐵英：美日協議可作為參考 台灣有機會爭取半導體關稅優惠
星展集團資深經濟學家馬鐵英今天表示，美國與日本協議將日本汽車關稅由25%降至15%，此舉超出預期，對日本汽車產業及股市帶來正面影響，尤其推動今天日股的汽車股表現亮眼，並為其他國家提供參考，包括台灣。
馬鐵英表示，台灣目前面臨的最大威脅是半導體關稅。鑑於日本汽車關稅獲得優惠，台灣有機會爭取半導體關稅優惠，但需考慮與美國進行讓步與交換，以提升談判籌碼。
馬鐵英分析，目前對台灣而言，半導體關稅的挑戰更勝於對等關稅。根據IEEPA徵收的對等關稅目前面臨法律挑戰，而半導體關稅將透過美國商務部的232條款調查來實施，確定性程度相對更高。 如果半導體關稅僅限於晶片，其對台灣的影響應該不大。 然而，如果半導體關稅擴大到廣泛的科技類產品，將帶來顯著影響。 2024年，除半導體外，美國從台灣進口了價值620億美元的資訊與通訊類產品（簡稱資通產品），包括顯示卡、AI伺服器等產品，這些產品加起來占美國從台灣進口總額的一半。即使彈性較低，被列入關稅清單也會對台灣的出口和GDP產生較大影響。
對於台灣下半年出口預期，馬鐵英表示，台灣出口不會衰退，但可能放緩。內需（包括消費和投資）的成長動能將成為經濟支撐或替代來源，可持續關注其表現。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言