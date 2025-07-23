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星展馬鐵英：美日協議可作為參考 台灣有機會爭取半導體關稅優惠

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
日本放送協會23日報導日本政府相關人士透露，美國對日本汽車關稅同步降至15%。路透
日本放送協會23日報導日本政府相關人士透露，美國對日本汽車關稅同步降至15%。路透

星展集團資深經濟學家馬鐵英今天表示，美國與日本協議將日本汽車關稅由25%降至15%，此舉超出預期，對日本汽車產業及股市帶來正面影響，尤其推動今天日股的汽車股表現亮眼，並為其他國家提供參考，包括台灣。

馬鐵英表示，台灣目前面臨的最大威脅是半導體關稅。鑑於日本汽車關稅獲得優惠，台灣有機會爭取半導體關稅優惠，但需考慮與美國進行讓步與交換，以提升談判籌碼。

馬鐵英分析，目前對台灣而言，半導體關稅的挑戰更勝於對等關稅。根據IEEPA徵收的對等關稅目前面臨法律挑戰，而半導體關稅將透過美國商務部的232條款調查來實施，確定性程度相對更高。 如果半導體關稅僅限於晶片，其對台灣的影響應該不大。 然而，如果半導體關稅擴大到廣泛的科技類產品，將帶來顯著影響。 2024年，除半導體外，美國從台灣進口了價值620億美元的資訊與通訊類產品（簡稱資通產品），包括顯示卡、AI伺服器等產品，這些產品加起來占美國從台灣進口總額的一半。即使彈性較低，被列入關稅清單也會對台灣的出口和GDP產生較大影響。

對於台灣下半年出口預期，馬鐵英表示，台灣出口不會衰退，但可能放緩。內需（包括消費和投資）的成長動能將成為經濟支撐或替代來源，可持續關注其表現。

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