【重磅快評】台灣能談到比日本更好的關稅？大罷免前賴政府諱莫如深

在8月1日的寬限期屆滿前，美國對日本設定的關稅稅率從25%降至15%，短期來看，日本避免了更高關稅重創汽車出口，維持產業競爭力，看似好消息，但15%仍是過往罕見的高稅率，日本必須大幅開放汽車、農產品等市場，並承諾對美5500億美元投資作為交換條件。

日本政府為了避免雙邊關係惡化、保住出口產業的命脈，被迫接受這樣的結果，透露出中等強權在美國主導的經貿體系內，能操作的空間愈來愈窄。相較如菲律賓、印尼稅率是19%，日本並未獲得特別優惠，且協議中還有不少細節懸而未決，未來是否會「再談再降」仍充滿不確定性。

日本談了這麼久，用盡力氣，勉強得到15%的稅率，台灣當然最關心的當然是台美談判的結果，我們能否談到比日本更好的條件？依目前情勢看來，恐怕不樂觀。

賴政府團隊多次強調只要不比台灣競爭對手日本及南韓差就好，但台灣談判籌碼有限，除了晶片之外，台灣缺乏足以與美國議價的戰略資產，能源、農業、金融等領域都非美方在意的重點。即使台灣對美方提出的要求幾乎照單全收，從台積電赴美投資，到我方透過中油投資阿拉斯加天然氣、頁岩氣，但看看日本加碼投資美國高達5500億美元，台積電加其他科技廠到美國投資金額估計不到3千億美元，台灣恐難爭取到比日本好的結果。

一般估計，美國對台灣訂出的關稅稅率最終可能落在20%-25%區間。而半導體等高科技項目接下來要面臨的是更嚴苛的232條款，即納入美國國安審查，相關產業將雪上加霜。無論對高科技、傳統製造出口美國的成本立即上升，利潤被壓縮，特別是中小企業難以吸收新關稅。恐加劇供應鏈調整壓力。為避開關稅，許多台商可能進一步將生產線外移至美國及東南亞等地，導致「去台化」趨勢加劇，進一步削弱本土製造業的能量與就業。

此外，一旦談判涉及美豬、美牛、開放市場等敏感議題，必然引發民間反彈。當政府對外高喊「台美關係史上最佳」時，若無法談下實質利益，將讓民眾對官方言論失去信任，也削弱政策的正當性與支持度。盤算下來，在大罷免前，賴政府即使對關稅談判有已有心知肚明的進度，持續保持諱莫如深，也就不令人意外。只是，待結果揭曉，執政者還是要面對國人檢驗，說明台灣付出了哪些代價、是否獲得合理對待？台灣產業又要如何度過難關？賴政府在拚完政治之後，總該回過頭來拚經濟了吧。

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