日本關稅降至15% 吳思瑤：台灣團隊壓力倍增盼國人支持

美國宣布，日本對等關稅降至15％。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，台灣談判團隊壓力倍增，盼國人給支持，現在就是為談判團隊加油，期待好結果。

吳思瑤指出，日本關稅從25%降到15%，從揭露消息看到日方對美方做出很多讓步，包括汽車、稻米產業，日本選擇讓步，獲得15%關稅的談判結果，當然都尊重。

吳思瑤說，現在大家也都關心台灣對美關稅談判進展如何，談判仍然是進行式，沒有任何臆測，也不做其他推敲，只希望全國上下能不分黨派，為談判團隊提供最大助力跟後援。

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