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關稅蓋牌？趙少康：民進黨策略是拖過726

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

中廣前董事長趙少康日前稱聽到消息台美關稅談判是32%，遭政院、美國在台協會駁斥，並遭質疑致股價下跌恐違證交法。趙少康今反擊，民進黨沒將談判過程告訴人民，都不講，讓老百姓自己猜，這才是影響股價。

至於被質疑證交法，趙說，這是欲加之罪。

趙少康今天上午陪國民黨立委王鴻薇車掃前受訪時說，現在民進黨的策略就是拖過726，現在關稅進度都不講，但看看日本，關稅從25%降至15%，但是日本今天付出什麼代價，稻米、汽車完全開放、還要到美國投資5500億美元。

趙說，這次日本的談判過程，我們都知道日本的堅持什麼，美國的堅持是什麼，甚至現在印度還沒談成有2個部分，一是農產品、一是乳製品，大家都知道美國要什麼，當事國堅持什麼，但為什麼我們怎麼都不知道，怎麼可能通通不知道，這有這麼秘密嗎？

趙說，政府應該讓相關團體，例如農民或是汽車零件廠商，要出來跟政府反映，你都不講，讓老百姓自己在猜，這才是影響股價。甚至還故意國安基金的地方不透露消息，這個沒有操縱、沒有影響股價嘛？尤其昨天股票跌，今天又漲了，這又是怎麼一回事？股市本來就是跟著市場在波動，國際貿易談判會不會影響？政府應該要依照進度告訴國人。

趙少康批評，現在立法院已經做了決議，要求卓榮泰來報告，不過卓榮泰報告時726已經過了，大罷免已經過了，現在民進黨所有的東西都只有在重視大罷免，所有的都能混就混，能拖就拖，該被譴責的是民進黨政府。

趙少康今天上午陪國民黨立委王鴻薇車掃前受訪。記者林麗玉／攝影
趙少康今天上午陪國民黨立委王鴻薇車掃前受訪。記者林麗玉／攝影

關稅 台美 國民黨 趙少康 卓榮泰 台美關係

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