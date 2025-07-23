日本關稅15%…學者：台灣比日韓低「不夠務實」 估台灣落在這區間

美國總統川普宣布美國對日本關稅從25%降到15%，一口氣調降10個百分點，中央大學經濟系教授吳大任認為，15%應該是亞洲各國的下限，而日本談判籌碼比台灣好很多，只能談到15%，台灣想要談到比日韓低「不夠務實」，估台灣最終落在20%-25%區間。

此外，東南亞印尼越南各國稅率約20%，與中國大陸30%相差不多，此舉可能造成原本在印尼越南等國投資台商回流中國。他判斷八月一日高關稅生效後，將嚴重衝擊台灣出口，下半年經濟成長率轉為負成長可能性極高。

吳大任也對川普貼文指：「日本將在美國投資5,500億美元，美方將獲得其中90%的利潤」表示不解，認為日本對美國投資，利潤應該是歸企業，為何會說「90%利潤歸美國」？質疑「如果台積電到美國投資九成要留在美國，台積電股東會同意嗎？這說法有點怪。」

吳大任認為，美國在亞洲外交軍事政策中，與日本、南韓關係最好，日本對美重要性非常高，加上日本人口比台灣多出一億人，日本對美國開放市場比較有意義，談判籌碼比台灣好很多，台灣要談到比日韓低不夠務實。其次，談判過程川普最常指責日本對美國貿易逆差大，指日本賣很多汽車到美國，賺很多錢，但日本去年出口到美國1400多億美元，貿易逆差是630億美元，台灣出口到美國1100多億美元，逆差卻高達739億美元，比日本多出100多億美元，以此條件，台美談判結果有可能比日本好嗎？

吳大任表示，日本加碼投資美國高達5500億美元，但台積電加其他科技廠到美國投資金額可能不到三千億美元，與5500億美元相差甚多，更不可能爭取到比日本好的結果。

吳大任說，目前亞洲各國如印尼、菲律賓都是19%，越南20%，日本15%可能是亞洲各國下限。即使以日本由原本24%降到15%，約降9個百分點，台灣若也比照降9個百分點，就是由31%降到23%，如果因為台灣對美國談判態度較日本軟，頂多再降一點，所以台灣最終可能落在20%-25%。

對於日本獲15%低稅率，吳大任說，台灣與日本最大競爭產業是工具機，日本工具機品質好，價格較高，如果關稅比台灣低，加上台幣升值，台灣工具機將失去競爭力，應該是受影響最大的產業。

吳大任分析，美國對亞洲各國關稅陸續公布，目前各國都是19%、20%左右，也會打亂台商供應鏈布局，尤其是中國大陸只有30%，如此可能促使原本在印尼、越南台商會回流中國，因為中國與東南亞各國相比，生產效率較好，台商可能會回流中國大陸。

至於對台經濟表現衝擊，吳大任認為，美國對各國加徵高關稅，最終反映在產品售價提高，一定會造成全球貿易量下降，對台灣出口非常不利。例如台灣很多汽車零組件賣到歐洲，美對歐盟關稅高達30%，對台零組件需求就會下降，打擊台灣對歐盟出口，對產業影響非常巨大。

他說，因為目前仍是關稅10%豁免期，廠商都提前拉貨，把今年甚至明年貨都先備齊，到了8月1日關稅生效後，台灣出口馬上出現反轉，因此連主計總處都估下半年經濟成長率只有1%，但他覺得這還是建立在最樂觀情境，「我認為下半年經濟成長率變負可能性極高。」

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