川普狠降日本對等關稅至15％ 台灣呢？經濟部這樣說
川普宣布與日本達成協議，關稅降至15％，符合先前市場預期15％～20％的下緣，日本股市應聲大漲，至於台灣，還是沒有進度，看著美國給日本的對等關稅稅率從25％降到15％，經濟部回應表示，「台美談判仍在進行中，相關說明由行政院經貿談判辦公室統一對外」，政府持續一貫保密態度。
美國解放日宣布的關稅稅率台灣被訂為32％，後因川普宣布暫緩實施，進而引發強力拉貨潮，來自美國客戶端的提前拉貨訂單，讓台灣第2季外銷訂單金額刷新歷史紀錄。
經濟部統計處表示，下半年外銷訂單業績表現，取決於美國對等關稅最終方案對全球經濟的影響，若全球經濟狀況受影響程度小、消費性電子產品的需求仍然旺盛，則台灣的外銷訂單可望保有旺季表現；下半年外銷訂單的成長幅度雖然比不上上半年，但不至於轉為負成長。
經濟部長郭智輝日前至立法院經濟委員會備詢時，被問到台美關稅談判進度，郭智輝表示，目前還在談判中，努力談出有利稅率，爭取比競爭國家更好的稅率，希望在8月1日以前就談好，但現在仍有很多不確定性。
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