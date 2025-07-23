對等關稅拚贏日韓 黃士修：低於25%就要擔心又被出賣什麼

台美關稅談判仍在進行，外界議論紛紛。核能流言終結者創辦人黃士修表示，硬要猜數字，他認為25%到30%比較合理，但若真的低於25%，「才要擔心我們又被出賣了什麼。」

黃士修表示，四月時，日本24%、韓國25%、台灣32%。這是美國用貿易逆差折半，算出來的關稅數字。七月，日本與韓國都是25%。它們都試圖談判，卻沒有達成共識。台灣第一時間就把台積電賣了，好歹砍個零頭，上限算30%。

黃士修說，台灣憑什麼條件低於日韓呢？下限算25%吧，真的低於25%，大家才要擔心台灣又被出賣了什麼。因為自四月至七月，日元兌美元升值2.5%，韓元兌美元貶值3%，看起來不太影響關稅。台幣兌美元卻升值10%，期間還發生一天升值超過3%，央行緊急滅火。當時他就指出央行話術的破綻，暴力升值本身就是「把控」的結果。

黃士修說，要知道，以央行的外匯存底的量體，對上每日外匯成交量，市場上沒有人敢跟央行對做。央行說，那天沒出手。隨時都把控，有一天突然放手，也是一種刻意為之。以及美國總統川普說半導體關稅另外算。政府眼中只有台積電，苦了那些非半導體的產業。

黃士修認為，真正令人擔心的是，行政院副院長鄭麗君7月12日訪美回來，說談判採「階段性進行」。這句外交辭令的意思，從四月到七月，連對談窗口都沒接上線。所以台灣關稅是不是中廣前董事長趙少康說的32%，或者經濟部長郭智輝說的有信心比日韓好，已經不重要了。

黃士修說，公布日韓關稅後，日韓股市沒有崩跌，大家已經習慣關稅的衝擊。市場不怕環境差，關稅再高都可以計算並轉嫁成本，怕的是不確定的風險。「奇怪，這屆中經院院長怎麼不太懂經濟」，中華經濟研究院院長連賢明21日說「如果有內線，去空台指期啊！」在洗地仔嗆賭見報後，隔天台股大盤就跌352點給你看，台指期跌264點也不遑多讓，市場取得了用真金白銀打臉中經院院長的共識。

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