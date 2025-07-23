憂習近平要解放軍備侵台能力衝擊高端晶片 美眾議員：美不該落後

美國聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）22日警告中國國家主席企圖在印太地區擴張勢力，也強調台灣的重要性，指台灣生產製造90%的高端晶片。

美國華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）22日邀請穆勒納爾發表談話，他表示，習近平過去十年在中國完全鞏固了自己的權力，並在過去幾年之間與俄國建立夥伴關係、支持克里姆林宮的戰爭機器，同時威脅台灣。

穆勒納爾說，習近平絲毫沒有隱藏他的野心，還展開實際的行動；美國現在面對一個從來沒有統治過台灣的政權，卻稱自己有權以武力占領台灣，也覬覦日本、菲律賓、越南等國的領土。

穆勒納爾說，如果美國在2019年就知道俄國會在2022年入侵烏克蘭，美國和北約盟友就會更有危機意識，加緊來重建國防工業能力；穆勒納爾說，美國現在在高科技競爭上面對中國，正面臨相同的情況。

穆勒納爾指出，習近平要求中國軍隊要在2027年準備好，具備入侵台灣的能力，如果那樣的情況當真發生，穆勒納爾提醒說，台灣生產製造90％的高端晶片。

穆勒納爾也提到說，美國過去放棄關鍵礦產的採集和處理，為美國現在在戰略上造成非常大的弱點；穆勒納爾表示，美國不但要強化國內的相關產業，也應該與理念相同的國家合作，「這是我們永遠不該落後的領域」。

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