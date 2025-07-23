對台關稅未出爐 鄧振中：盼美國認可台灣一直配合美方

美國對台關稅至今尚未公布，前行政院政委兼經貿談判總談判代表鄧振中22日表示，希望美方認可台灣從一開始就願意配合美國，呼籲美國持續與台灣談判；有專家則評估說，台美之間的貿易談判有很多重點，未必在8月1日之前都會做出結論。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）22日舉行線上座談會，由前立委、現哈德遜研究所資深研究員許毓仁主持，邀請學者專家探討川普政府的關稅政策將如何影響美台關係。

鄧振中指出，台灣國內的氣氛非常焦慮，大家都在等待美國總統川普宣布對台關稅，尤其台灣看到鄰近國家，包括日本、南韓擬被課徵25%的關稅、泰國擬被課徵36%的關稅等，這樣的數字讓民眾都很緊張。

鄧振中表示，台灣是個貿易國家，非常依賴對外貿易，企業希望有穩定、可預期的環境，以制定營運計畫，更對確定因素感到不安。

鄧振中說，台灣不像其他國家，選擇用對抗性的應對方式，而是一開始就對美國採取非常配合的態度，從總統到部長都表明立場，希望與美國合作；台灣未必同意美國的做法，但理解美方背後的原因，明白美國希望平衡與貿易夥伴之間的關係。

鄧振中說，台灣希望美國的決策者可以認可台灣的做法，繼續與台灣談判，不要用對待其他國家的方式來對待台灣。

此外，鄧振中說，台灣的產業型態與其他國家不同，不像中國有完整供應鏈，讓其他國家難以分享其經濟成果；台灣專注於特定產業，得以讓上下游產業同時獲利，也有助於美國產業的發展；鄧振中說，台灣並非美國產業的競爭對手。

至於台美之間在食品安全上有不同標準，鄧振中希望未來雙方能夠找到解決方案，逐步淘汰特定刺激物，讓台美在貿易上能夠更緊密的合作。

曾擔任美國財政部副助理部長的賽瑟（Brad Setser）則表示，美台貿易談判可能也會檢視中國產品的問題；賽瑟表示，這不只是轉運、洗產地這麼簡單，而是中國零組件在外國組裝後，以他國生產的標籤販售；賽瑟認為，台灣也是那個產業生態環境中的一環。

賽瑟表示，未來美國會如何看待產品中嵌入的中國內容，是一大關注的重點。

此外，賽瑟說，美國會不會向半導體課稅是另一大重點，尤其美國有可能相信透過關稅來促使半導體產業到美國生產；賽瑟認為說，假如美國決定向半導體課稅，到時台灣出口到中國的晶片，在中國組裝成成品之後，也可能被課徵關稅，「這對台灣來說，可能是最嚴重的問題」。

賽瑟也說，台幣是世界上最被低估的貨幣之一，現在正面臨非常強勁的升值壓力；美國有可能在10月點名台灣是匯率操縱國；賽瑟表示，美台貿易談判如何討論台幣匯率，能不能在談判中找出創意的解決方案，一方面讓台幣升值，同時也穩住台灣的金融市場，他認為是必要的討論。

賽瑟也說，美台貿易談判針對上述這些議題，有可能到8月1日都無法做出結論，指美台之間會繼續討論下去。

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