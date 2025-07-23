關稅戰 業界盯相對匯率 盼優於日韓

關稅未定與匯率升值，衝擊台灣機械與工具機產業，機械公會理事長莊大立與工具機公會理事長陳伯佳昨天均表示，關稅及匯率都是關鍵，牽動台灣產業全球競爭力，期盼我關稅與匯率條件都能優於日、韓等競爭對手國。

莊大立指出，關稅其實非常現實，台灣若被課得高，競爭力就會下降，特別是跟其他競爭國家相比，他們稅率一旦更好，我們自然吃虧，若關稅提高，台灣對美出貨量將下降，業界不免憂心。

莊大立說，之前確實有些提前拉貨的現象，現在客戶多半轉為觀望。很多國外客戶也在問，但因國際政經情勢還不是很明朗，他們也無法明確下單。

針對匯率影響部分，莊大立說，出口廠商當然希望台幣維持相對弱勢，但業界最關心的是「相對匯率」，不是台幣強或弱，而是相對於競爭對手，例如日、韓等國的變化，匯率與關稅一樣，會直接影響台廠的全球競爭力。

莊大立坦言，產業已低迷一段時間，希望全年能成長百分之五，但也可能持平去年。陳伯佳則說，工具機走向國際市場是必要的，企業發展不一定只侷限在台灣本地，應該更貼近客戶需求，跟著市場動態靈活調整策略。

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