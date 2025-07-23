關稅戰我逾50萬人受影響？勞工抗議「拒當祭品」

美台關稅未明，關稅海嘯第一排的工具機、機械業、汽車零組件產業等勞工人心惶惶。台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟昨集結逾五百名勞工包圍行政院、怒砸「飯碗」，控訴政府黑箱作業，把勞工工作權當談判「祭品」，更揚言接下來將在行政院長卓榮泰出席的公開場合抗議。

可能受關稅衝擊產業勞工昨大集結，遠從屏東、高雄、台中、苗栗、新竹、桃園等地發動十三輛遊覽車北上，逾五百人手拿著紙碗包圍行政院大門，怒喊「台灣勞工慘遭放生、行政院長出來面對」。政院對於能否在一周內跟勞工說明，始終未有正面回應，讓勞工忍不住怒向行政院砸紙碗，現場數百紙碗齊飛、冥紙撒滿地。

聲援的學生團體上演行動劇，譏諷行政院與美國進行黑箱談判，卓榮泰、勞動部長洪申翰猶如信眾，跪拜在美國總統川普面前，雙手奉上台灣勞工工作權，換取川普垂憐。

台灣機械業工會聯合會理事長段維中質問，行政院一直強調還在努力，到底是為政府的政治努力？還是為勞工努力？勞關盟絕不接受黑箱，也不接受勞工成為政府和美國交換利益的籌碼。

勞關盟研究員陳柏謙說，政府估計超過五十萬名勞工將受關稅衝擊，五十萬名勞工就代表了五十萬個家庭，影響逾百萬人，但政府從頭到尾除派勞動部提供如同喪葬補助的措施，都沒說明政府要如何保障勞工工作權。

工具機產業工會代表莊璧愷說，賴總統近來跟很多資本家談了又談，就是沒有跟勞工談，政府只知一味迎合美國，卻不知道對產業、勞工犧牲有多大。勞動部提供的就是失業補助、再就業培訓，「該不會叫我們每天賣咖啡、做麵包吧？」

汽車零組件產業工會代表詹素貞也說，勞動部公布的減班休息數據僅幾千人，但自己不相信官方數字，政府應說清楚關稅對產業衝擊。

對此，行政院經貿談判辦公室談判代表黃建章僅表示會爭取最好的談判成果。

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