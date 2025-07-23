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關稅談判 立院邀卓揆專案報告 在野質疑過程黑箱躲避監督

聯合報／ 記者游明煌楊正海林佳彣林銘翰黃婉婷／連線報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅大限將至，國人對相關內容卻無所悉，在野黨質疑談判過程黑箱，民眾黨立法院黨團提案，建請行政院長卓榮泰就關稅談判進程、方針、原則及可能遭受之衝擊影響評估進行專案報告，立法院會昨天將此案逕付二讀，未來將由民眾黨團負責召集協商，行政院昨未回應。

國民黨主席朱立倫昨說，還在協商他不揣測關稅比率，但希望不要變成「完全黑箱」。國民黨立委賴士葆掃街時，批立法院到現在都不知關稅談多少，台大前校長管中閔感嘆說，「你不知道是因為你是雜質」，很遺憾至今仍沒看到政府任何評估。

民眾黨團提案指出，政府對台美對等關稅談判內容仍然語焉不詳，無論談判進程、爭點與風險評估，國人與國會均一無所知，僅能獲得「會談坦誠且融洽」、「取得建設性進展」等毫無實質內容的空泛回應。

民眾黨團表示，依據條約締結法第三條規定，台美關稅談判內容涉及國防、外交、財政或經濟利益等國家重要事項，且「涉及人民權利義務」、「涉及財政與經濟上利益」或「與國內法不一致」要件等，應該要被視為條約，必須依法進行國會審議。

民眾黨團認為，儘管尚未定案，行政機關也應充分向國會、人民說明談判原則與可能爭議，而非試圖用「黑箱作業」規避監督，扼殺公眾討論與人民的知情權，使攸關國內產業投資方向、長久經濟影響的關稅協議欠缺制度性保障機制，甚至將國會視為極權體制下的橡皮圖章。

「產業最大衝擊就是不確定。」管中閔直言，很遺憾，有了民間版的評估，仍沒有看到政府任何評估。

管中閔表示，貿易談判不只有他們收我們的關稅，同時還包括要求我們的市場開放，一定會對台灣的許多既有的產業，還有過去的經濟秩序，包括許多的從業人員產生很大的影響。

「為什麼這一次對美的關稅，從頭到尾要把它當作最高機密一樣？」朱立倫說，不要忘了過去任何關稅談判時，如果有不透明的地方都受到民意非常大的反彈；至少要把談判過程中，讓出了哪些、可能會犧牲哪些產業告訴人民，如果不透露，最後翻盤的時候，民眾的反彈或產業的損失是無法接受的。

新北市長侯友宜表示，大罷免對民眾來說，他們很厭惡這樣的行為，大家關心的是關稅問題，大罷免不退讓，關稅如果退讓呢？「關稅如果真的像百分之卅二呢？我們的民生經濟怎麼活下去？」

關稅 卓榮泰 管中閔 台美關係

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