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關稅還在談 蕭美琴喊話AI產業整合：政府積極思考配套措施

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
副總統蕭美琴今（22日）表示，台灣成立AI機器人產業大聯盟，整合產業合作，政府也在政策端積極思考各項配套措施，打造技術與價值並重的創新發展環境。照片來源／總統府提供
副總統蕭美琴今（22日）表示，台灣成立AI機器人產業大聯盟，整合產業合作，政府也在政策端積極思考各項配套措施，打造技術與價值並重的創新發展環境。照片來源／總統府提供

副總統蕭美琴今（22日）表示，台灣成立AI機器人產業大聯盟，整合產業合作，政府也在政策端積極思考各項配套措施，打造技術與價值並重的創新發展環境。針對台美關稅何時定案，蕭美琴則說，還在談。

蕭美琴表示，非常榮幸受邀出席「AI機器人產業大聯盟」成立大會，該聯盟的成立整合產業間的合作，更是台灣面對未來挑戰，展現出團結、創新與前瞻的具體行動；AI機器人產業將是下一階段工業革命最重要的基礎，可能在短短幾年內就會帶來很不一樣的世界，現在是關鍵時刻，國際上也都在該領域加速進行。

蕭美琴指出，美國Amazon公司近期使用超過100萬的機器人，由機器人協助比較繁雜、困難的工作，可提升工作品質與效益；不管是應用端，或空中飛的、地上走的、水上游的、路上爬的等各領域的各種機器載具，都是未來百工百業不可或缺的面向。

蕭美琴表示，政府在推動整體政策過程中，不僅考慮區域平衡，也相當重視產業均衡。

蕭美琴表示，面對下一波工業革命，政府也積極思考各項配套措施，包括需求端的開發、應用面的支撐、產業法規、國際夥伴、面對價格技術均衡點時的以量制價及模組化等技術整合，都需要大家共同努力，以Team Taiwan之姿進軍國際市場並保持競爭力；政府會繼續做大家的後盾，和大家一起努力，在推動AI機器人產業的過程中能在國際市場上取得最佳優勢。

關稅 蕭美琴 台美關係

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