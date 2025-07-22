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謝金河：關稅談判不在技術在付出多少 政黨不該互相指責

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院經發會顧問、財信傳媒集團董事長謝金河。記者黃婉婷／攝影
行政院經發會顧問、財信傳媒集團董事長謝金河。記者黃婉婷／攝影

美國總統川普遲未揭曉台灣對等關稅稅率，行政院經發會顧問、財信傳媒集團董事長謝金河指出，關稅結果仍以川普宣布的才算數，而關稅是全國共同承擔，絕非一黨一私的事，政黨間不該以稅率互相指責。他說，關稅高不必然是政府談判不利，而是看願意付出多少。

美國尚未公布台灣對等關稅稅率，中廣前董事長趙少康等藍營人士稱，有消息稱美國給台灣的關稅稅率是32%，質疑政府故意延後公布，想拖過大罷免。

謝金河受訪指出，無論是4月2日宣布全國對等關稅，或是7月9日公布新一波稅率，每個關稅都由川普自行決定，因此，台灣稅率是川普宣布才算數，他曾聽聞35%、25%各項版本，最低還聽過9.5%，但僅供參考。

謝金河分析，高關稅未必代表政府談判不利，要看談判過程中「願意付出多少」，美國對台關稅若要降到很低，可能要付出很大的代價，如汽車、農產品對美關稅降到零，屆時政府勢必要對相關受害產業提出配套。他說，關稅可高可低，但什麼關稅對台灣最有利，相信政府正在考量。

他表示，關稅結果不在於談判技術，而是台灣願意付出多少，跟美國達成一個好的「deal（交易）」，才是台灣要承擔的關稅稅率，政黨間不該以關稅稅率互相指責。

此外，針對台中市長盧秀燕稱關稅超過10%對台灣是毀滅。謝金河說，全世界只有英國對等關稅為10%，印尼對美關稅降到零，每年要採購400億元的美國商品，但對等關稅仍有19%，台灣稅率若要到10%，「我相信是很困難的一件事」，也要付出非常大的代價。

他表示，關稅是國家每個人要承擔的責任，也是政府的責任，不是一黨一私的事，呼籲大家相信政府，共同承擔最終稅率。

川普 關稅 謝金河 台美關係 對等關稅

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關稅海嘯將至！不滿勞工被當祭品 逾500人包圍行政院丟「飯碗」抗議

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