關稅談判不理勞工 勞關盟政院抗議

「美國關稅對勞工亦有嚴重衝擊，請總統賴清德與行政院長卓榮泰不要只跟資方座談，也要關心勞工，並提出衝擊評估報告！」由多個工會團體組成的勞關盟22日前往行政院抗議。勞關盟代表段維中強調，談判至今都未公開，政院並未展現捍衛勞工就業權的誠意；白委陳昭姿呼籲政院儘速提出完整衝擊評估報告。

勞工被獻祭給美國

勞關盟22日前往行政院門口抗議，台灣機械業工會聯合會理事長段維中強調，勞關盟成立已經超過百日，之在立法院開記者會時就曾呼籲行政院要多與勞工對話，但至今行政院副院長鄭麗君都將第4次前往美國談判，行政院還是沒有跟勞工進行座談與溝通，絲毫沒有展現出捍衛勞工工作權的誠意，勞工不該被獻祭給美國總統川普的關稅。

民眾黨立委陳昭姿也說，到目前為止談判都是黑箱作業，4月立法院就曾要求行政院提出關稅衝擊評估報告，如今還希望行政院適度公布談判進度，但目前為止，一篇正式的報告都沒有，且當初行政院原本要撥880億給產業，到後來變成4100億，立法院雖然提高到5450億，但卓榮泰堅持撥補台電、不普發現金，完全沒有苦民所苦。

批把勞工當空氣

「過去民進黨說服貿是黑箱，但如今自己把國會與公民參與拋諸腦後！」陳昭姿指出，只要台灣有人反應意見，就會被貼上標籤，台灣民主何曾倒退成這樣？她呼籲行政院應該儘速提出完整的衝擊評估報告，並對國會建立定期報告談判進度的機制，還有針對傷害恐最重的產業，在課徵關稅前就要進行安定就業計畫。

國民黨立委王育敏也強調，行政院應該出來面對，與勞工朋友座談，為何賴清德與卓榮泰只想要跟資方談，「難道把勞工當成空氣嗎？」全場抗議者也高喊「行政院長出來面對！」行政院則由行政院經貿談判辦公室的代表黃建章出面接下陳情，他僅表示，政府會全力維護整體國家利益，爭取最好的成果。

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