關稅海嘯將至！不滿勞工被當祭品 逾500人包圍行政院丟「飯碗」抗議

美國對台灣稅率至今仍未揭曉，關稅海嘯第一排的工具機、機械業、汽車零組件業等勞工人心惶惶。台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟今集結超過500名勞工包圍行政院，控訴政府不該把勞工工作權當談判「祭品」，換取美國爸爸川普保佑。因不滿行政院仍未給出具體回應，最後更向行政院怒砸「飯碗」，數百個紙碗齊發，並誓言接下來將在行政院長卓榮泰出席的公開場合抗議。

工具機產業、機械加工業、汽車零組件與汽車製造業等可能受關稅衝擊產業勞工大集結，最遠從屏東、高雄、台中、苗栗、新竹、桃園等各地發動13輛遊覽車北上，逾500人手拿著飯碗包圍行政院大門，高喊「台灣勞工慘遭放生、行政院長出來面對」。

台灣機械業工會聯合會理事長段維中怒批，勞關盟自6月中旬成立，要求行政院跟勞工團體對話、讓勞工參與關稅談判，至今卻被當空氣，今天來到行政院，不是要施捨，是要表達憤怒跟失望。他質問，行政院一直強調還在努力，到底是為誰政府的政治努力？還是為勞工努力？

段惟中說，勞工是社會運作的支柱，若今天選擇隱忍、沈默，未來勢必有更多勞工淪為犧牲品，勞關盟不接受黑箱的經貿談判，不接受勞工成為政府和美國交換利益的籌碼。

勞關盟研究員陳柏謙說，政府估計超過50萬名勞工將受關稅衝擊，50萬名勞工就代表了50萬個家庭，影響超過100萬人，但政府從頭到尾除了派勞動部提供如同喪葬補助的措施，都沒有說明政府要如何保障勞工工作權。

工具機產業工會代表、桃園市產工會理事莊璧愷說，賴總統近來跟很多資本家談了又談，但都沒有跟勞工談，現在機械業除了遇到關稅，更面臨匯率挑戰，政府只知一味迎合美國，卻不知道對產業、勞工犧牲有多大，機械業毛利已經夠少，這波關稅一來，利潤恐怕見底，往後該如何生存？他也譏諷，勞動部能提供的就是失業補助、再就業培訓，「該不會叫我們每天賣咖啡、做麵包吧？」

汽車零組件產業工會、豐裕工會理事長詹素貞也說，勞動部公布的減班休息數據僅幾千人，但她不相信官方數字，勞工應該有知的權利，政府若不說清楚關稅對產業的衝擊，勞工就看不到未來。

聲援的學生團體則上演行動劇，譏諷行政院與美國進行黑箱談判，行政院長卓榮泰、勞動部長洪申翰猶如信眾，跪拜在川普面前，雙手奉上台灣勞工工作權，換取川普垂憐，卓榮泰被川普套上鎖鏈制約，洪申翰則發送冥紙給倒地的勞工們。

行政院經貿談判辦公室談判代表黃建章出面回應，僅表示會將勞關盟訴求帶回給相關部門、談判成員，並強調政府基本立場是維護國家及產業利益，也會兼顧勞工權益，爭取最好的談判成果。在場勞工不滿逼問行政院能否在一周內跟勞工說明，仍未獲回應。

陳柏謙說，接下來勞關盟將出現在卓榮泰出席的公開場合，如影隨形陳抗。 抗議現場上演行動劇，嘲諷行政院以台灣勞工作為祭品，求美國總統川普垂憐、保佑。記者葉冠妤／攝影

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