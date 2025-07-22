藍憂被迫開「關稅盲盒」 綠籲借鏡印尼盼有好成果

藍委許宇甄表示，從4月2日川普宣布對台灣課徵32%對等關稅，到4月9日宣布延緩並調降為10%的基礎關稅，昨又傳出台灣恐再被課32%高關稅，最終預計8月1日正式公布，希望政府公開資訊，別讓全民等著開「關稅盲盒」。綠委賴瑞隆則說，從印尼的經驗來看，台美也建立了良好互動，希望藉此跟美國取得互信，在這波關稅談判取得好的成果。

許宇甄認為，關稅談判這段時間內，立法院乃至社會各界無法掌握協議實質內容。關於台美貿易協議的進度、條件與風險，全無透明可言。行政院一再對外宣稱「一切都在進行中」，卻未提供具體內容，甚至所謂的「知情人士」也異常沉默，彷彿全國上下只能等待「被通知」，無權發問。

許宇甄提到，4月6日賴清德總統喊話，宣稱要「從零關稅開始談」，歷經三個多月的談判，台灣卻面臨可能重回32%的高關稅，比日本、韓國25%還高。國人除了關注關稅的高低，更在意的是，台灣到底割讓了什麼？

許宇甄指出，美國去年對台灣貿易逆差739億美元，對日本逆差685億美元、對韓國逆差660億美元。美國與韓國有簽署FTA，與日本是軍事同盟，對他們都課徵25%高關稅。美國對台灣貿易逆差比日韓高，又認為台灣需要依賴美國保護，有可能讓台灣稅率低於25%嗎？如果真能拿到比日韓還要好的關稅，要付出什麼樣的代價？

許宇甄提醒，台美貿易談判是一場標準的雙層賽局，不只對外與美國談判，更須對內與社會溝通。她強調，這場牽涉國計民生、產業命運、財稅結構的重大協議，應建立三階段民主監督機制，事前報告、事中諮詢、事後審議，讓國會與社會各界得以參與，而不是全民等著開「關稅盲盒」。

賴瑞隆表示，行政院副院長鄭麗君已再次前往美國進行第四輪關稅談判，期盼未來台灣的稅率能比日本、韓國更好，希望能降到20%以下，介於10%至20%之間。

賴瑞隆提到，從印尼的經驗來看，台灣這段時間以來，高科技產業、石油採購、很多事項配合，都跟美國建立良好互動，也希望藉此跟美國取得互信，在這波關稅談判取得好的成果。這段時間也希望國人團結支持政府，讓政府能在國人團結支持之下，跟美國談到比較好的條件。

賴瑞隆說，事實上，現在台美都還在談判之中，希望外界不要唱衰、攻擊經貿談判團隊，也不要放出假消息。期盼大家一起支持政府，讓談判團隊全力以赴。

賴瑞隆認為，跟美國不管是談採購石油、採購飛機、甚至高科技產業合作等，都希望美國能感受到台灣的善意，並期盼這樣的善意能在關稅談判得到好結果，讓產業更具競爭力，同時讓農漁業衝擊降到最低，這是國人期待的目標。

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