AIT指關稅談判還在進行中 朱立倫：希望過程不要變黑箱

外傳台灣已收到美國32%關稅通知書，待大罷免後公布。美國在台協會發言人昨表示，談判還在進行中，相關進度建議以參考美國及台灣官方消息為主。對此，國民黨主席朱立倫表示，他不去做揣測，但希望過程中不要變成完全的黑箱。

朱立倫上午陪立委王鴻薇車隊掃街受訪指出，過去的關稅談判，如果有不透明的地方，都受到民意非常大的反彈，為什麼這一次對美的關稅，從頭到尾要把它當作最高機密一樣？至少要把談判的過程，已經讓了哪一些事情，已經可能會犧牲的是哪一些產業，如果不做透露，最後翻盤的時候，民眾的反彈，或產業的損失是無法接受的。

至於對美關稅協議，朱立倫說，這是一個非常嚴重的事情，最近包括台大前校長管中閔跟國民黨、民眾黨的這些學者專家都已經想到，如果超過20%，整個台灣產業影響是非常巨大的，其實超過10%，加上匯率的損失，對於所有的企業，已經都是最嚴峻的挑戰。政府一定要盡最大的努力，爭取出最好的關稅。 國民黨主席朱立倫上午陪立委王鴻薇車隊掃街。記者楊正海／攝影

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