傳關稅比日韓高 許宇甄：台逆差更高又要保護 美能善心大發？

美國針對我國的對等關稅至今仍未出爐，外傳早已確定關稅稅率為32%，但我國政府否認，且未公布最新談判進度。國民黨立委許宇甄今日說，日韓都被課25%，美國對台灣貿易逆差比日韓高，又認為台灣需要依賴美國保護，有可能會善心大發，讓台灣低於25%嗎？政府連說清楚、講明白都做不到，又憑什麼要人民信任它與美國談出好結果？

美國律師事務所Reed Smith網頁有「關稅追蹤表」，顯示台灣在8月1日是32%的美國關稅。中廣董事長趙少康等藍營人士也引述消息稱美國給台灣的關稅稅率是32%。不過美國在台協會（AIT）表示，談判還在進行中，針對談判的進一步訊息，建議參考白宮、美國貿易代表署和台灣官方的說法。

許宇甄說，各種版本的資訊滿天飛，各界霧裡看花，焦慮不安。在這段時間內，立法院乃至社會各界竟毫無掌握協議實質內容。關於台美貿易協議的進度、條件與風險，全無透明可言。行政院雖然一再對外宣稱「一切都在進行中」，卻始終拒絕提供具體內容，甚至所謂的「知情人士」也異常沉默，彷彿全國上下只能等待「被通知」，無權發問。

許宇甄質疑，4月6日，賴清德總統信誓旦旦錄影喊話，宣稱要「從零關稅開始談」，語氣滿是信心與抱負。歷經三個多月的談判，台灣卻面臨可能重回32%的高關稅，比日本、南韓25%還高。全國都在問，賴政府的談判策略究竟是什麼？要讓多少利？又準備割多少肉給美國？國人除了關注關稅的高低，更在意的是台灣到底割讓了什麼？國人的健康、農民的未來有沒有被出賣？什麼都隱瞞，是民主政府應有的態度嗎？這一切竟都是「機密」，而人民只能被蒙在鼓裡，任賴清德宰割。

許宇甄再質疑，美國去年對台灣貿易逆差739億美元，對日本逆差685億美元、對韓國逆差660億美元。美國與南韓有簽署FTA，與日本是軍事同盟，對他們都課徵25%高關稅，美國對台灣貿易逆差比日韓高，又認為台灣需要依賴美國保護，有可能會善心大發，讓台灣低於25%嗎？如果真能拿到比日韓還要好的關稅，我方要付出什麼樣的代價？農業、商業、社會有辦法承受嗎？賴清德政府這幾個月以來，對美談判一直在黑箱中進行到底是想要隱瞞什麼？是害怕影響大罷免？

許宇甄指出，回顧過往，民進黨在野時高舉「公開透明、國會監督、社會參與」的大旗。2014年蔡英文曾說：「立法院有義務制定完整法律，確保行政部門遵循民意、嚴守透明原則，落實國會參與。」當時的台南市長賴清德更痛批黑箱：「一個對台灣政治經濟影響深遠的協議，在事前未審慎評估各行各業衝擊就送入國會，是獨裁心態！」鄭麗君也曾指出：「政策不能只接受事後監督，應讓社會與產業事前充分參與。」

許宇甄批評，民進黨已執政九年，公開透明、國會參與的承諾如今已全數跳票，更被賴清德無情丟進垃圾桶之中。民進黨從「民主守門人」墮落為「黑箱慣犯」，說一套做一套，標準的「綠能你不能」。

許宇甄提醒，台美貿易談判是一場標準的雙層賽局，不只對外與美國談判，更須對內與社會溝通。如今資訊完全不透明，國會、各界猶如盲人摸象，賴清德政府卻擺出「專業優先」、「你懂什麼」的傲慢態度，嚴重違反《條約締結法》第六條規定，拒絕向立法院主動報告、接受審查。

許宇甄要求，這場牽涉國計民生、產業命運、財稅結構的重大協議，應建立三階段民主監督機制，事前報告、事中諮詢、事後審議，讓國會與社會各界得以參與，而不是全民等著開「關稅盲盒」。

許宇甄強調，黑箱，從來不是民主的正當程序，而是獨裁的溫床。誠如美國最高法院大法官布蘭戴斯所言：「陽光是最好的消毒劑。」如果一個政府連說清楚、講明白都做不到，又憑什麼要人民信任它與美國談出好結果？黑箱作業不是談判，而是出賣台灣、賣斷未來。

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