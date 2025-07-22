立院邀卓揆報告台美關稅 逕付二讀交付黨團協商

立法院會22日上午由副院長江啟臣主持會議，對於討論事項第四案－民眾黨團提案「邀請行政院長率同相關部會首長，就台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估，於一個月內進行專案報告並備質詢」，他表示，該案逕付二讀交付黨團協商，由民眾黨團召集協商。

民眾黨立院黨團提案說明，有鑑於美國川普政府自今年4月2日公布將陸續對各貿易國課徵對等關稅以來，我國經貿辦談判團隊與美方已歷經二輪實體會談後，政府對談判內容仍未公布，談判進程、爭點與風險評估，國人與國會均一無所知，僅能獲得「會談坦誠且融洽」、「取得建設性進展」等無實質內容的回應。

黨團提案表示，依據「條約締結法」第3條第1項第4款及第5款，台美關稅談判內容涉及國防、外交、財政或經濟上利益等國家重要事項，且「涉及人民權利義務」、「涉及財政、經濟上利益」或「與國內法不一致」要件等，應被視為條約，須依法進行國會審議。

黨團提案指出，儘管談判成果尚未定案，行政機關亦應比照「條約締結法」第6條，充分向國會及人民說明談判原則與可能爭議，而非以「適時說明」帶過，以「黑箱作業」規避監督，扼殺公眾討論與人民的知情權，更使攸關國內產業投資方向與長久經濟影響之關稅協議，欠缺制度性保障機制，將國會視為極權體制下的橡皮圖章。

黨團提案說明，因此建請院會作成決議：「邀請行政院院長率同相關部會首長就『台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估』於1個月內進行專案報告並備質詢。」江啟臣於院會中宣布，該案逕付二讀交付黨團協商，由民眾黨團召集協商。

商品推薦