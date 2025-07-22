邀卓揆專案報告關稅談判進程 立院逕付二讀交付協商

美國對等關稅大限將至，台美至今仍未達成協議，民眾黨團先前在立法院會提案，建請行政院長卓榮泰就關稅談判進程、方針、原則及產業可能遭受之衝擊影響評估進行專案報告。立法院會今天將此案逕付二讀，未來將交由民眾黨團負責召集協商。

民眾黨團上周在立法院會提案，建請卓榮泰率同相關部會首長就「台美關稅談判進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」在1個月內進行專案報告，並備質詢。朝野黨團先行取得共識，此案大體討論不發言，逕付二讀後交付協商。

立法院會今天處理討論事項，民眾黨團提議逕付二讀，擔任會議主席的立法院副院長江啟臣宣布，依照黨團共識大體討論不發言，未來交由民眾黨團負責召集協商。

民眾黨團在提案指出，美國川普政府在今年4月2日公布將陸續對各貿易國課徵對等關稅，我國經貿辦談判團隊與美方歷經二輪實體會談，政府對談判內容仍然語焉不詳，無論談判進程、爭點與風險評估，國人與國會均一無所知，僅能獲得「會談坦誠且融洽」、「取得建設性進展」等毫無實質內容的空泛回應。

民眾黨團說明，依據條約締結法第3條規定，台美關稅談判內容涉及國防、外交、財政或經濟利益等國家重要事項，而且「涉及人民權利義務」、「涉及財政與經濟上利益」或「與國內法不一致」要件等，應該被視為條約，必須依法進行國會審議。

民眾黨團表示，儘管談判成果尚未定案，行政機關也應該充分向國會、人民說明談判原則與可能爭議，而非以「適時說明」草草帶過，試圖用獨裁心態「黑箱作業」規避監督，扼殺公眾討論與人民的知情權，更使攸關國內產業投資方向、長久經濟影響的關稅協議欠缺制度性保障機制，甚至將國會視為極權體制下的橡皮圖章。

商品推薦