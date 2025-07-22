對台關稅未公布 游淑慧分析2可能：問綠委稱first到哪了
美對台關稅稅率至今未公布，國民黨議員游淑慧分析，可能原因有二：第一，美國拖著讓台灣急，等台灣還會送上什麼禮物。
但第二可能是「民進黨拖著不敢講」，不敢在大罷免前公布，稱還在努力爭取。
對於台美關稅談判的謎題，游淑慧說，早在2個半月前，偉大立委們到美國，當時團長、民進黨立委王定宇就曾稱透過相關管道確認，台灣是首輪談判的四個國家「First Four」之一。
游淑慧問，當時王定宇稱台灣和日本、南韓及越南，被美方列為最優先談判的順序。現在日本、韓國、越南的關稅結果都已揭曉，First Four的台灣被放鴿子了嗎？游並點王定宇問「王大立委要不要踹共？中美都談好了，台美first到那了？」
游淑慧也說，關稅談判絕對不是只有最後那個稅率，在這之前，台灣已經退讓很多，包括匯率升值、台積電赴美、投資美國承諾、對美採購增加等很多很多，這些都是台灣的誠意，也是台灣人的財富。
游說，台美關稅稅率尚未公布可能原因：第一，美國拖著讓台灣急，等台灣還會送上什麼禮物，畢竟之前都還沒開始談判，民進黨就一廂情願獻上禮物，再拖說不定還有禮物。
游說，第二可能就是「民進黨拖著不敢講。」因為也有人猜測或許政府已經收到「那封信」，但因為條件不好，不敢在大罷免前公布，稱還在努力爭取。
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