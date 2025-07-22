副總統蕭美琴回應外媒 台美談判目標：互惠共榮
副總統蕭美琴上周出席台灣外國記者會，總統府昨（21）日釋出會中問答內容。對於外媒關注關稅談判，蕭美琴表示，無論是對等關稅或半導體貿易「232調查」相關討論，最終目標就是透過台美互惠、共創繁榮。
針對關稅問題，蕭美琴在會中回應外媒，目前沒有進一步資訊可提供，她指出，賴清德總統已提出此次關稅談判目標，就是要促進台美合作，達成雙贏，近年雙方合作，台灣企業對美國企業的成長與獲利也有相當重要的貢獻。
被問及談判是否涵蓋「232調查」？蕭美琴僅表示，不便說明具體談判策略與時間表，但她強調，無論是對等關稅或232調查，最終目標一致，就是透過互惠共創繁榮，台灣一直是全球供應鏈中可信賴且永續的貢獻者。
外媒關注台積電（2330）增加海外布局，台灣是否會失去半導體產業戰略優勢？蕭美琴說，從台美關係的更廣闊角度來看，台灣建立了非常健全的產業生態系，在全球市場中具競爭力與獨特性，在全球其他地方難以複製，她認為，台灣在這方面仍會持續保有優勢。
外界關注，輝達獲准向中國大陸出口在台生產的H20晶片。蕭美琴重申，她無法代表外國政府、企業發言，但從宏觀角度來看，輝達一直是台灣重要合作夥伴。觸及AI與科技出口管制，普遍有項共識，就是出口管制終極目的，是要確保台灣研發、生產的科技不會被用來危害台灣人民。
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