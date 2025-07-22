對等關稅32%？政院駁斥 本周展開新一輪磋商

外傳台灣對等關稅稅率已經定案為32％，行政院昨（21）日駁斥，強調台灣迄今未收到稅率通知，台美本周將有新一輪磋商，政府會堅守國家利益原則與底線，爭取合理稅率。

經濟部長郭智輝表示，台積電（2330）對美投資達1,650億美元，這是日韓沒有的，使我方談判很有底氣，他有信心談到好的稅率。

美國在台協會（AIT）昨日表示，談判還在進行中，針對談判進一步訊息，建議參考白宮、美國貿易代表署和台灣官方說法。

近日網路上流傳某國際事務所彙整各國關稅稅率表，其中台灣欄位標註稅率為32％，在野黨、外界質疑政府已收到美方通知稅率卻蓋牌，行政院昨日透過新聞稿表示，這些謠言無論基於個人商業或政治上動機，都是不負責任，也非常不可取。

行政院發言人李慧芝表示，該國際律師事務所彙整各國關稅稅率表，所載的台灣稅率，是指美方在今年4月2日所公布的對等關稅稅率，而非近期更新公布的新稅率，且台美雙方仍在持續磋商中，這個稅率並非談判結果。

李慧芝指出，不只是台灣，包括印度、瑞士等國都尚未收到美國關稅信函，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商，未來如有談判相關資訊，將會向國人說明與報告。

她強調，政府將秉持追求雙邊貿易平衡，增進台美互惠互利原則，以維護國家利益、產業利益、國民健康及確保糧食安全四大核心目標，堅守國家利益的原則與底線，爭取合理稅率。

經濟部長郭智輝昨日在立法院經濟委員會備詢時也證實，行政院副院長鄭麗君本周將再度赴美，第四度與美方實體磋商。

郭智輝表示，台灣希望能在8月1日前談出結果，但美國一次跟180個國家談判，自己認為無法談完，美方也有說若8月1日前未談完也可延長，但這是不確定因素，主要是由美國決定。

郭智輝表示，我方希望談到有競爭力的關稅，日韓現在公布稅率為25%，如果我方由32%談到25%也是下降，但日韓關稅絕不是25%，因為都還在談。

國民黨立委鄭正鈐質詢，談判是否有準備新籌碼？美方指台灣對美牛、美豬、基改食品設有不必要貿易障礙，政府有何回應？農業部長陳駿季表示，美方有美方期望，農業部關切國內農業，以及糧食安全、農業永續、農民權益，希望能有效溝通，找出雙贏互補。

另外鄭正鈐指出，傳出賴清德總統近期出訪將過境美國，是否宣布採購波音飛機？交通部次長陳彥伯表示，航空器採購由航空公司去評估，他不知道賴總統是否會宣布。

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