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經長稱台灣稅率將優於日韓？ 立委質疑「同為對美貿易出超 有辦法更低？」

聯合報／ 記者林海江睿智李成蔭／台北報導
立法院經濟委員會討論「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」，經濟部長郭智輝上台接受質詢。記者曾原信／攝影
立法院經濟委員會討論「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」，經濟部長郭智輝上台接受質詢。記者曾原信／攝影

台美對等關稅談判結果至今仍未出爐，經濟部長郭智輝昨說，我方有台積電投資美國一六五○億美元，這是日韓沒有的，讓我方談判更有底氣，他有信心會談到比日韓更好的稅率。

立法院經濟委員會昨邀郭智輝、農業部部長陳駿季等針對「丹娜絲颱風及○七○八豪雨災損及回復情形」專案報告，朝野立委關切台美對等關稅談判進度。郭智輝表示，目前我方是希望在八月一日談出結果，但美國一次跟一八○個國家談判，他認為無法談完，美方也說若八月一日前未談完可以延長，但這是不確定因素，主要由美國決定。

國民黨立委陳超明質詢，同為對美貿易出超國，我國有辦法談得比日韓更低？郭智輝表示，我方希望談到有競爭力的關稅，日韓現在是百分之廿五，但日韓關稅絕不是百分之廿五，因為都還在談。郭並說，台積電對美投資達一六五○億美元，這是日韓沒有的，讓我方談判很有底氣，他有信心談到好的稅率。

國民黨立委葛如鈞昨抨擊，台美談判前就有台積電赴美設廠，加上中油預購阿拉斯加天然氣，已經先「跪談了」，「到底還有什麼牌可以打？」政府從一開始的意氣風發，到後來說可能沒辦法太樂觀，行政院不向國人報告，也不說清楚是否鬆綁美國產品進口台灣，若政府打算犧牲產業也應溝通應對辦法，結果現在仍是黑箱。

葛如鈞指出，現在情勢是要不要接受桌面上的牌，我方應要有對應措施，否則若談不下來，對台灣太危險，這不只是經濟問題，甚至還有科技影響度和國家信任度等問題，應該全面因應；若數字不如人意，朝野要快一同面對。

關稅 日韓 美國 台美 郭智輝 台美關係

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