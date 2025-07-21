在野黨公布民間版關稅衝擊評估 管中閔：政策不確定是最大威脅

美國對等關稅大限將至，台美還沒達成協議，在野黨昨提民間版衝擊影響評估，歸納穩定匯率等五項政策建議；台大前校長管中閔表示，若關稅超過百分之廿，恐將重挫三成中小企業的營收，政策不確定性是台灣廠商當前的最大威脅。

面對美國政府對等關稅衝擊，國民黨與民眾黨四月舉行「在野領袖峰會」，決定合作搭建平台，提出民間版衝擊影響評估，由管中閔出任平台召集人。國民黨智庫國家政策研究基金會和民眾黨政策會昨舉行記者會，共同公布「民間版衝擊影響評估」期中報告。

根據調查，本次受訪的二三八家廠商當中，百分之八十八點五為中小企業，過半數已受直接影響；在模擬「百分之十的關稅」情境中，近六成企業認為營收將小幅下降或無明顯變動；一旦課徵幅度提高至「百分之廿」，逾半數企業預估營收將減少百分之十至卅，其中百分之廿六指恐怕損失超過三成以上。

此外，規模五十人以下的小企業所受衝擊最劇，高達百分之卅五點八的業者，預測營收將減少超過百分之卅。報告指出，這類企業通常資本薄弱、客戶集中且議價能力有限，一旦遭遇外部貿易壓力，難以撐過長期陣痛。

管中閔說，目前有五個難題浮上水面，分別為匯率劇烈波動、電價與綠電、ＡＩ與綠色轉型門檻、缺工與人才排擠，還有政府協助政策的資訊落差；民間則提出五項政策建議，依序為穩定匯率、檢討能源政策、擴大安定就業措施與勞工保障、設立ＡＩ轉型專責單位，並建立貿易協助單一窗口。

國民黨立委賴士葆說，台美關稅至今仍無結果，政府談判過程完全黑箱，即便當中可能有涉及機密，日本首相石破茂卻能大聲說出「汽車不可能零關稅」，反觀賴清德總統只說了一句「關稅從零談起」，在在引發在野黨及民間憂心，台灣根本就是「跪著談」。

民眾黨立委黃珊珊也說，各界呼籲政府提出衝擊影響評估，迄今沒有任何朝野立委收到報告，儘管有人抱持樂觀，也有人感到悲觀，但是台灣將要犧牲與換取的東西，還有人民與廠商將要如何面對，「人民不知情，國會也無法參與，比服貿黑箱還要黑箱」。

管中閔表示，政府首份衝擊影響評估相對不完整，希望政府及其轄下智庫做出更多評估，對於國內廠商而言，政策不確定性就是最大威脅；關稅數字也許在未來幾天就會公布，無論是評估報告、匯率市場或輔導措施，民間都會持續盡量跟政府配合，確保廠商能夠獲得最大支持。

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