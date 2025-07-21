「經濟學人」稱半導體關稅恐200%？ 藍嗆政院為何不回應

中廣前董事長趙少康等藍營人士昨指出，有消息稱美國給台灣的對等關稅稅率為百分之卅二。行政院澄清，台灣迄今並未收到通知，台美間本周有新一輪的磋商，美國在台協會（ＡＩＴ）答覆本報詢問表示，談判還在進行中。

趙少康質疑，經濟學人說半導體關稅可能會高到百分之二百，為什麼行政院不回應？他說，「台積電給人家了、阿拉斯加的天然氣去投資、頁岩油要買，到底讓了多少東西？換了什麼東西為何不告訴我們呢」？

台中市長盧秀燕昨接見亞洲台灣商會聯合總會長陳舒琴後受訪說，因應美國關稅調高，台中市企業及廠商面臨不穩定或比較高的關稅，中市府編列二五○○萬元，補助台中市九大產業公會，包括半導體晶片、機械、自行車等，會員廠商可以到國外參訪或參展，熟悉並分散美國以外市場，把市場做大，減少因美國關稅帶來的傷害與影響。

盧秀燕說，亞洲台灣商會聯合總會有廿個國家或地區會員，台中廠商若到這廿個國家參訪、辦展或接洽訂單，拜託總會長與團隊，多幫台中廠商。

趙少康指出，Reed Smith律師事務所的「川普關稅追蹤器」中，台灣面臨美國百分之卅二的高關稅，「如果百分之卅二關稅是錯的，就請賴清德告訴我們到底是多少？為什麼要拖過七月廿六日的大惡罷？」「台灣到底讓了什麼？為什麼不讓民間團體、不讓農民做政府談判的後盾」？

在野昨質疑，美方早將稅率通知信寄到台灣，行政院卻不肯公開，有配合大罷免之嫌。行政院發言人李慧芝回應表示，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率的通知，台美間本周也將有新一輪的磋商，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。

對於網路上不少人引述Reed Smith律師事務所彙整的關稅統計表，表格顯示台灣稅率為百分之卅二，預計八月一日公布，但溯至七月七日生效，李慧芝解釋，這項稅率指的是美方於今年四月二日所公布的對等關稅稅率，而非近期再次公布的新稅率，且台美仍在持續磋商中，這個稅率也並非談判結果。

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