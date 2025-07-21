台美關稅半導體、汽車零件、藥品列重點 保健食品業者忐忑

台美關稅談判讓企業界引頸期盼結果，包括半導體、汽車零件、藥品等都被列為重點，國內汽車製造業憂心受到衝擊。輪胎業者憂關稅稅率若超過百分之廿，恐影響企業生存。藥師界則擔憂，本土生技業者苦日子就要來了。

至於被經濟學人指稱台灣恐受到巨大衝擊的半導體業者，包括台積電、日月光和華邦電等半導體指標廠都冷靜以對。台積電董事長魏哲家日前表示，擔心的是關稅影響全球經濟下滑。

國內轎車輪胎業者表示，先前對等關稅九○天寬限期間，業界趕著出貨讓貨物準時到港，但也有業者暫緩出貨，迄今訂單仍不穩定，未來若美對台關稅超過百分之廿，供應商恐被迫轉嫁關稅提高的成本，恐衝擊企業利潤與生存空間。

桃園市總工會副理事長劉勝銘說，全台汽車製造業零件工廠家數二七七五家，上下游就業人口員工約卅萬人。劉勝銘說，桃竹苗是汽車產業重鎮，約有六到七成，涵蓋零組件、整車等領域，平均年齡介於四十到五十歲，若台灣進口汽車關稅大降，將致中高齡失業，勞工未來命運堪憂。

「全台灣的車市，都在等八月公布。」劉勝銘說，關稅遲未公布，已經衝擊到車市，零組件外銷也被取消，都在等關稅；他憂心若關稅大降，未來二到三年內大量勞工面臨失業危機。

彰化縣花壇鄉全拓工業生產汽車零件，主要訂單來自歐洲保時捷、藍寶堅尼、法拉利等。董事長吳崇讓說，雖沒直接銷美國，但銷歐產線仍間接受波及，因歐洲車要銷美國也受關稅影響，接單量已下降一成。

台北市藥師公會前理事長張文靜表示，如果美國要求台灣大幅降低保健食品的進口關稅，台灣消費者有福了，但本土生技業者苦日子就來了。

張文靜指出，這對本土生技業者來說，可是一大考驗，台灣內需市場小，加上製造成本較高，本土保健食品售價很難壓低，如美國知名保健食品大廠直接來台販售，本土藥廠、生技公司恐受傷慘重。

中華民國開發性製藥研究協會理事長胡耀中表示，面對美國關稅戰，不少全球性藥廠已凍結人事，就是擔心獲利受影響，以致眾多藥品恐無法穩定供貨，這類危險性是存在的。

台積電董事長魏哲家日前主持法說會表示，台積電生產報價均採離岸價格，換句話說，後續牽涉到對等關稅或晶片關稅，都是客戶要負擔。他說，台積電在意的是終端產品成本墊高，若消費者購買意願降低，影響全球經濟下滑。

日月光集團營運吳田玉也說，全球都會受到關稅影響，不管外部環境怎麼變化，產業都會找出最適合自己的出路。

華邦電董事長焦佑鈞指出，現階段新全球化是朝向在地化發展，集團在美國德州設立辦公室後，已評估在加拿大設立據點的可能，主要是為服務北美市場。

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