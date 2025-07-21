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行政院駁關稅32%謠言 趙少康：若有誤為何不敢告訴國人幾%？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

中廣前董事長趙少康今指美國對台「對等關稅」就是課32％，但行政院強調，迄今未收到通知，台美本周也有新一輪的磋商。趙少康回應，如果行政院認為32%關稅是錯的，為什麼不敢告訴國人到底是幾%？經濟學人今也說半導體關稅可能會高到200%，為什麼行政院也不回應？

趙少康指出，Reed Smith律師事務所的「川普關稅追蹤器」中，台灣面臨美國32%的高關稅，半導體部分則未確定。他今天向政府喊話：「如果32%關稅是錯的，就請賴清德告訴我們到底是多少？為什麼要拖過7月26日的大惡罷？」

趙少康說，對於他的質疑，行政院發言人只用「謠言」、「非常不可取」等政治語言回應，還是不願意具體回答他的質疑，甚至連國民黨立委張嘉郡在立法院的公開質詢，財經部門也未給予正面回應，逃避現實、故意拖延的意圖明顯。

趙少康說，對於台美關稅諮商進度，政府最早曾喜孜孜高調宣布，台灣排在美國優先談判的前4國，為什麼日本、韓國的稅率都定了，台灣還是沒消息？民進黨為什麼要拖過7月26日？台灣到底讓了什麼？為什麼不讓民間團體、農民做政府談判後盾？

趙少康說，國際間貿易條件的談判諮商，一向都是「give and take的角力」，國內利益團體表達的意見甚至抗爭，總能當第一線談判代表的「底氣」；但這次台美諮商，政府保密到家，一則無法讓被犧牲的產業可以先做準備，也白白放棄「談判底氣」，如何替台灣爭取最佳條件？

趙少康說，不只談判過程黑箱，賴清德團結台灣五講的主題是「外交」，也從原本全程直播改為閉門不公開；新台幣匯率急升14%已侵蝕很多出口商的利潤，讓台灣中小企業面臨無薪假甚至裁員減薪，請政府公開透明，盡速公開談判進度，才是對國人負責任的處理方式。

關稅 趙少康 行政院 賴清德 台美關係

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