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關稅談判涵蓋「232調查」？ 蕭美琴這樣說

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
蕭美琴出席台灣外國記者會 (Taiwan Foreign Correspondents' Club)「與蕭美琴副總統對話」活動。圖／取自總統府Flickr
蕭美琴出席台灣外國記者會 (Taiwan Foreign Correspondents' Club)「與蕭美琴副總統對話」活動。圖／取自總統府Flickr

蕭美琴副總統18日下午出席台灣外國記者會(Taiwan Foreign Correspondents' Club)「與蕭美琴副總統對話」活動，總統府21日釋出QA內容。對於現場外媒詢問美國對台關稅，她表示，沒有進一步資訊可以提供，但無論是對等關稅，或半導體貿易「232調查」的相關討論，最終的目標就是透過互惠、共創繁榮。

對於關稅問題，蕭美琴表示，目前沒有進一步資訊可以提供。談判團隊正在努力工作，幾乎日以繼夜、連睡眠都被剝奪了，因為同時要配合美國時間與台灣時間。當然希望能夠儘早達成協議，這樣就可以推進雙方關係中的其他協議，而這些協議對我方而言也非常重要。

蕭美琴提到，賴清德總統已經提出在這次關稅談判中的目標，就是要促進台美之間的合作，達成雙贏的安排，讓雙方都能從彼此的投資與貿易中受益。這幾年來，台美彼此在技術發展、經濟成長與繁榮方面相互依賴，台灣企業對於美國企業的成長與獲利也有相當重要的貢獻。

被問及，目前的談判是否涵蓋美方針對半導體的「232調查」？還是需要另行召開雙邊會議處理？蕭美琴直言，活動並不是來爆料、或提供讓人眼睛為之一亮的消息來製造新聞標題，但她仍會盡力說明台灣在整體與宏觀層面的立場，儘管不一定能讓大家有顯眼的新聞標題。

蕭美琴說，關於這一輪有關貿易與半導體的問題，不便進一步說明具體的談判策略與時間表。剛才所說的就是基本立場，在不同領域確實有許多值得探討的溝通事項，這些溝通涉及美台兩國各層級、各部門的政府機構。

她指出，無論是對等關稅，還是半導體貿易「232調查」的相關討論，最終的目標是一致的——那就是透過互惠方式共創繁榮。美國總統川普曾強調，要讓美國再次偉大，而台灣也希望更強健，這對全球有益，因為台灣長期以來一直是全球供應鏈中可信賴且永續的貢獻者。

外媒詢問，隨著台積電（2330）在海外設廠增加，是否擔心台灣失去在全球半導體產業的戰略優勢？蕭美琴說，她無法代表台積電發言，但若從台美關係的更廣闊角度來看，台灣建立了一個非常健全的產業生態系，這個生態系中有成千上百家大中小微型供應商。

蕭美琴指出，正是這樣的生態系，讓台灣在全球市場中具有競爭力與獨特性。這個生態系在全球其他地方是很難複製的，它不僅具成本效益、高效率，同時也具競爭力與可靠性。因此她認為，我方在這方面仍會持續保有優勢。

蕭美琴也說，話說回來，全球對晶片與科技的需求，包括台灣能供應的各項產品，正在大幅成長，當市場出現新的需求，或客戶希望擴大甚至在地生產時，她相信我方產業也會做出相應的調整，以滿足客戶需求及全球市場的擴展。

她表示，台灣產業生態系的韌性與實力仍是獨特優勢，政府在支持這樣的創新與民間產業的競爭力方面，也致力於確保政策與法規環境、人才培育與技能訓練，能夠滿足產業的未來需求。這些也是目前正在努力推動的重要工作。

外界關注，輝達（NVIDIA）獲准向中國大陸出口在台生產的H20晶片，可能助長大陸AI發展並被用於對台威脅。

對此，蕭美琴重申，她無法代表任何外國政府、企業甚至是台灣企業發言，但從宏觀角度來看，Nvidia一直是台灣重要合作夥伴，台灣的科技生態系也一直是，如Nvidia等美國頂尖科技業、各大公司的可靠的供應商，這正是台灣希望透過各種貿易與投資安排，持續為全球與人類帶來貢獻。

蕭美琴解釋，這個問題，其實也觸及關於AI與科技出口管制的議題。她認為，不論對政府或民間企業而言，這確實是一項艱難的討論，但普遍有一項共識，那就是出口管制的終極目的，是要確保在台灣研發、生產的科技不會被用來危害我們的安全，或危及台灣人民的生命財產安全。

蕭美琴表示，同時大家也深信，發展AI科技是有其正面效益的，也會持續與所有理念相近的朋友與夥伴合作，確保出口管制政策能夠符合科技應用的最終目標—即推動人類進步，同時捍衛並保障社會所珍視的價值。

關稅 台美關係

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