趙少康提美給台關稅確定32%？ AIT發聲：談判還在進行

中廣前董事長趙少康等藍營人士引述消息稱美國給台灣的關稅稅率是32%，美國在台協會（AIT）答覆本報詢問表示，談判還在進行中，針對談判的進一步訊息，建議參考白宮、美國貿易代表署和台灣官方的說法。

行政院今澄清，台灣迄今並未收到通知，而台美間本周也將有新一輪的磋商，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都不負責任且非常不可取。

美國德州山姆休士頓（Sam Houston）州立大學政治系副教授翁履中在臉書發文表示，該網頁提供的是許多國際律師事務所或顧問公司都會整理的關稅追蹤表，目的是為了幫助跨國企業掌握可能的風險調整準備；台灣之所以目前在表上為32％，只是因為尚未收到美方最新通知，所以按照原定的關稅來列舉，並不代表華府已經決定。

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