美國對台關稅如32%會引發失業潮？ 網推測：傳產恐倒一半

美國對等關稅大限將至，台灣與美國至今尚未達成協議，行政院副院長鄭麗君本周將再率團赴美進行第四輪實體關稅談判，力拚稅率低於20%。然而先前有一份美國律師事務所Reed Smith的「關稅追蹤表」，上面標示台灣在8月1日會有32%美國關稅，對此，引發許多網友熱烈討論。

近期有網路傳言「台灣收到美國32%關稅通知書」，且要等到大罷免後才公布，不過經濟部長郭智輝今日面對立法院質詢，指出「不清楚消息來源」，而行政院副院長鄭麗君最快本週赴美磋商。就有網友以「如果關稅真的32%會怎樣？」為題，指出「如果包含電子類的產品都要關稅32%，台灣會發生什麼事？許多人的命運跟人生是不是就不一樣了？產業會發生大變動。我光想這個就覺得滿悲觀的」。

文章曝光後，有網友推測「可能是大失業」、「外銷躺平、工廠減產、裁員」、「股市再一次大怒神，崩跌超過2000點吧」、「平民百姓更吃不起飯了」、「一定會有很多配套措施得要處理」、「台灣傳產應該會倒一半吧」、「傳產至少倒閉2/3，這幾年沒外銷的都倒光，現在有外銷的也倒了」、「小企業會哭死吧」、「代工業的訂單跑光光」、「我們小國，經濟實力沒比新加坡大多少。人家新加坡自由貿易0關稅，我們則是搞了一堆貿易壁壘」。

也有人認為，「看產業」、「不會怎樣，沒有差別」、「不可能（關稅32%）」、「期待藥品跟車輛一步到位開放0關稅」、「日子照過啊，不然怎麼辦」。

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