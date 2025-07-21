傳美對台課32%關稅？AIT：仍在談判、以官方消息為主
外傳台灣已收到美國32%關稅通知書，待大罷免後公布。美國在台協會發言人今天表示，談判還在進行中，相關進度建議以參考美國及台灣官方消息為主。
民進黨立委邱志偉今天在立院質詢時關切，網路瘋傳台灣已收到美國關稅通知書，國安會也知道，只待大罷免後公布，但無論是32%、25%稅率說法，皆為假訊息，否則為何行政院副院長鄭麗君還要赴美進行第4次談判，謠言不攻自破，他要求經濟部嚴正駁斥。
美國在台協會（AIT）發言人下午回覆中央社提問表示，已注意到近期媒體報導引述消息人士宣稱關稅談判結果。談判目前仍在進行當中，有關未來進度更新，建議以白宮、美國貿易代表署以及台灣官員等官方消息來源所提供資訊為主。
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