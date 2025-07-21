快訊

台師大抽血案續延燒！校教評會決議周台英暫時停聘 前次5懲處退系院討論

趙少康提美給台關稅確定32%？ AIT發聲：談判還在進行

中職／魔鷹未能參加明星賽 聯盟：事發突然不會禁賽處分

傳美對台課32%關稅？AIT：仍在談判、以官方消息為主

中央社／ 台北21日電
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

外傳台灣已收到美國32%關稅通知書，待大罷免後公布。美國在台協會發言人今天表示，談判還在進行中，相關進度建議以參考美國及台灣官方消息為主。

民進黨立委邱志偉今天在立院質詢時關切，網路瘋傳台灣已收到美國關稅通知書，國安會也知道，只待大罷免後公布，但無論是32%、25%稅率說法，皆為假訊息，否則為何行政院副院長鄭麗君還要赴美進行第4次談判，謠言不攻自破，他要求經濟部嚴正駁斥。

美國在台協會（AIT）發言人下午回覆中央社提問表示，已注意到近期媒體報導引述消息人士宣稱關稅談判結果。談判目前仍在進行當中，有關未來進度更新，建議以白宮、美國貿易代表署以及台灣官員等官方消息來源所提供資訊為主。

關稅 台美關係

延伸閱讀

網傳已收到32%美國關稅通知書是假訊息？經長說話了

鄭麗君將再赴華府談關稅…遭疑「哲學系去談」：部長為何不自己去？

談判代表飛美4度談判 傳賴總統過境美國將宣布採購波音飛機

鄭麗君傳本周再赴美談關稅 葛如鈞示警一情況恐不及因應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。