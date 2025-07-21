美國傳「對台關稅32%」引恐慌！ 旅美學者闢謠：大家沉住氣

現在距離美國總統川普（Donald Trump）的關稅截止日8月1日，剩下10天左右的期限，而近日有美國律師事務所Reed Smith網頁有一份「關稅追蹤表」，顯示台灣在8月1日是32%的美國關稅，引起台灣各界的關注。不過旅美學者翁履中在臉書呼籲「別被網路上32%關稅訊息嚇到，美國對台灣關稅還沒拍板」。

翁履中在臉書表示，這兩天不少朋友轉貼一個美國律師事務所的網頁，內容是一份「關稅追蹤表」，標示台灣在8月1日面臨32%的美國關稅。不少人因此恐慌，以為這項關稅已經確定要實施。他想提醒大家「那張表並不是官方公告，而是『關稅談判進度表』」！

翁履中表示「事實上，該網頁提供的，是目前許多國際律師事務所或是顧問公司都會整理的「關稅追蹤表」（tariff tracker），目的是為了幫助跨國企業掌握可能的風險調整準備。台灣之所以目前在表上顯示為32%，只是因為尚未收到美方最新通知，所以按照原定的關稅來列舉，並不代表華府已經正式決定」。

最後他強調「我們當然要關注談判進展，也要監督政府談出好條件，但更要確保資訊的正確性。尤其在國際貿易局勢詭譎多變的此時此刻，需要大家沉住氣，對接受到的訊息拿出多一點的辨識力，謹慎小心的判斷囉！」

不過根據《聯合報》報導，川普目前最嚴苛的關稅其實是「產業別關稅」，尤其是半導體跟藥品，台灣跟新加坡可能都會遭受巨大衝擊，目前川普已針對鋁（50%）、鋼（25%）與汽車（25%）祭出高額產業關稅，並自8月1日起對銅加徵50%關稅；電子產品和半導體的調查結束後也可能同步課徵關稅。此外，川普也預告藥品關稅可能自低率開徵，1年內升至高達200%。其他品項如關鍵礦物與木材也可能納入。

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