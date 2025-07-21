政府關稅蓋牌「罷免後再公布」？學者：鬼故事版本多、勿信口耳相傳

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中央社／ 台北21日電
美國台灣關稅戰示意圖。 圖／AI生成
美國台灣關稅戰示意圖。 圖／AI生成

美國總統川普陸續公布各國對等關稅稅率，但名單始終未見台灣，傳言甚囂塵上，甚至不少網友指稱「政府蓋牌」。中經院院長連賢明今天對此表示，「鬼故事不知道聽過多少版本」，稅率從最高35%到最低10%都聽過，但應以美國官方公布為準。

網路傳出，台灣政府已收到美國32%關稅通知書，只是要等大罷免後才公布。

連賢明今天於臉書發文表示，最近很多人，包含他母親都收到社群平台流傳訊息，稱「台灣的關稅是25%，美國早就通知台灣，行政院不敢公布，想要撐到7月26日以後」。

連賢明表示，中經院長年關心貿易和關稅議題，從川普還未上任，就在討論對等關稅對台影響；他身為中經院院長，台灣對等關稅稅率問題不知道已經被問多少遍，相關的鬼故事也聽過眾多，稅率從最高35%到最低10%都聽過，講的也都不是無名之輩。

連賢明表示，即使如此，每次被媒體詢問，他的答案依舊是很少人能預測川普，應該以官方說法，也就是目前川普慣用的訊息發布管道、自家社群平台「真實社群」（Truth Social）公布為準，不要相信「口耳相傳」的數字，否則也不會爆出越南和美國貿易總署談的數字是11%，最後被川普改成20%這種故事。

儘管近期愈來愈多政治人物指證台灣稅率已定，連賢明表示，身為政府智庫，他只能說，目前看過的證據沒有一個可靠；要是真的有內線有把握，不妨空台指期貨，可以賺不少出國旅費。

美國 關稅 稅率 罷免 台美關係

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