台美關稅傳聞不斷…黨政人士：「包牌式造謠」為干擾罷免投票

對等關稅傳聞不斷，黨政人士今天說，近期發現許多類似的包牌式造謠手法，目的就是為了干擾罷免投票；資安人士提醒，近日有匿名帳號造謠政府已經獲知稅率並掩蓋，吸引網友關注後提供加密貨幣訊息引誘網友點擊相關資料連結，模式與常見加密貨幣詐騙高度雷同。

資安人士今天透露，7月14日Threads帳號「阿倩幣市」張貼「『內線揭密』25%關稅文件早已送達台灣總統府急壓新聞只為撐過7/26大罷免」，聲稱美國已將關稅信函提供台灣。

資安人士說，貼文以「白宮關稅信已送達 行政院卻說『還沒收到』」相關貼文先是透過攻擊政府，吸引特定族群眼球，最後才帶出主軸「鏈情觀察站Telegram群組開放中」，模式與騙粉絲加入群組的加密貨幣詐騙高度雷同。

資安人士觀察，該則貼文由於標題聳動，引來網友關注，目前瀏覽數超過17萬；期間並經不同社群超過150組帳號，以全文轉載或截圖等方式轉傳分享。

資安人士說，該帳號接著又發表「那不是演習也不是誤報：你7月25日晚上收到的飛彈簡訊，其實根本不該出現」，指控政府將於罷免投票日前晚發布警報，吸引民眾同仇敵愾後，再將主軸拉回Telegram加密貨幣群組群。

另外，也有黨政人士提醒，近期發現許多類似的包牌式造謠手法，目的就是為了干擾投票，都是衝著26日的罷免投票而來。也正證明，為了政治上的利益，有些人是什麼話都敢說，什麼謠言也敢造。

這位人士指出，多家國際媒體證實，台灣尚未收到關稅通知，包括外媒Politico 16日就證實，除了台灣之外、瑞士、印度也尚未收到稅率相關的通知。

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