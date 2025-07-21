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傳台美關稅32%？ 行政院駁：謠言不可取 本周將再磋商

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片

中廣前董事長趙少康等藍營人士今天透露，有消息稱美國給台灣的關稅稅率是32%。行政院澄清，台灣迄今並未收到通知，而台美間本周也將有新一輪的磋商，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都不負責任且非常不可取。

至於有國際律師事務彙整的關稅稅率顯示，台灣為32%，行政院強調，這是指4月2日公布的關稅稅率，並非談判後的新稅率。

美國尚未公布台灣對等關稅稅率，趙少康透露他得到的消息就是32%，質疑政府故意延後公布，想拖過大罷免。國民黨立委張嘉郡也提及，據民間消息，美國早已將稅率通知信寄到台灣，但行政院至今不肯公開，是不是配合大罷免？

對此，行政院發言人李慧芝說明，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率的通知，而台美間本周也將有新一輪的磋商，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。

此外，網路上不少人引述業務遍及全球的Reed smith律師事務所彙整的關稅統計表，表格顯示台灣稅率為32%，預計8月1日公布，但溯至7月7日生效，最後更新時間為美東時間7月17日。

李慧芝強調，這項稅率指的是美方於今年4月2日所公布的對等關稅稅率，而非近期有再次公布的新稅率，且台美雙方仍在持續磋商中，因此這個稅率也並非談判結果。

李慧芝指出，不只台灣，包括印度、瑞士等國都尚未收到美國關稅信函，而目前台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，未來如有談判相關資訊，將會向國人說明與報告。

她重申，政府將秉持追求雙邊貿易平衡，增進台美互惠互利原則，以維護國家利益、產業利益、國民健康以及確保糧食安全四大核心目標，堅守國家利益的原則與底線，爭取合理稅率。

關稅 台美關係

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