美未公布台灣關稅 民間版評估三產業最慘、5%廠商裁員

國民黨國家政策研究基金會、民眾黨政策會21日召開聯合記者會，公布民間版關稅衝擊影響評估期中報告。據調查，受到關稅衝擊最大的產業：第一，電子零組件業；第二，電腦、電子產品的光學製品業；第三，汽車及零件業。調查指出，有50%廠商認為已受影響，實質關稅尚未發生，但有5%廠商已經開始裁員。

2025年4月初，美國總統川普宣布對部分台灣產品加徵高達32％的「對等關稅」，對台灣產業界造成重大衝擊。然而，面對突如其來的貿易風暴，政府談判進程至今未見公開與透明，產業無法掌握情勢，社會焦慮隨之升高。

為因應資訊真空，4月22日，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌共同召開在野領袖峰會，邀請前台大校長管中閔擔任召集人，成立「民間版衝擊影響評估小組」。歷經兩個月調查與分析，由國民黨國家政策研究基金會與民眾黨政策會共同完成的期中報告，於7月21日在台大校友會館正式發布。

出席者包括前台大校長管中閔、國政基金會經財組召集人林祖嘉、民眾黨政策會執行長賴香伶、立委賴士葆與黃珊珊。報告指出，關稅政策對台灣產業已構成明顯壓力，並揭示三大核心焦慮：中小企業首當其衝、匯率劇烈波動影響營運決策，以及政策方向與資源配置的不確定性。

該報告分為兩部分。第一部分由管中閔以多項經濟模型剖析台灣對外部經濟變動的敏感性；第二部分則透過廠商訪談與問卷調查，描繪製造業者的實務觀察與回應模式。

問卷由國民黨國家政策研究基金會與民眾黨政策會共同設計，調查對象涵蓋全國各地製造業廠商，調查期間自2025年6月13日至7月15日，共回收286份問卷，經資料清整與比例重分配加權後，最終有效樣本為238份，具代表性與政策參考價值。

管中閔指出，在美國尚未正式公布對台關稅政策內容的情況下，政策不確定性已成為目前企業最主要的困擾因素。因為政策未明，產業界正同時面對兩大層面的高度不確定：一是關稅本身的內容與稅率無從掌握，二是政府後續是否推出補助或支援機制亦未明朗。

管中閔說明，廠商在面對資訊不足的情況下，只能自行揣測可能的課稅水準，導致營運策略無法具體規劃，進退兩難。同時，缺乏對政府政策作為的預期，也進一步抑制企業調整與投資的動能，形成雙重壓力。

根據民間版衝擊評估期中報告指出，電子零組件與機械設備等出口導向型產業，對關稅不確定性特別敏感。即便關稅尚未實施，已有超過五成受訪廠商表示，其直接或間接對美業務已受到實質影響，主要反映在營收下滑與成本上升兩方面。

此外，調查顯示約25%的企業已暫停增員計畫，另有23%的業者考慮將部分產能移轉至海外，以降低潛在衝擊。這些回應顯示，即便政策尚未落地，「預期本身」就已對企業行為產生實質影響，顯示政策不確定性已轉化為現實壓力。

管中閔強調，產業可以因應挑戰，但難以在不確定的決策環境下運作。他呼籲政府儘速釐清政策方向，釋出清楚訊號，降低產業風險、穩定企業信心，為產業轉型與因應提供可預期的基礎。

管中閔總結廠商面臨的主要困難包含五個部分：

1.匯率劇烈波動：台幣快速升值導致「賠錢出貨」，中小企業缺乏避險工具。 2.電價與綠電：工業電價三年累積漲幅達66％，加上綠電資源集中，中小企業無力競爭。 3.缺工與人才排擠：傳統製造業面臨高科技產業「搶人」壓力，技術斷層持續擴大。 4.AI與綠色轉型門檻：無論是AI導入或碳盤查，中小企業面對技術、人力與資金多重門檻，難以實質轉型。 5.政府協助政策的資訊落差：廠商普遍對中央政府協助政策缺乏了解，資訊碎片化與流程繁瑣形成進入障礙。

根據以上五大問題，管中閔提出幾個政策建議：

1.穩定匯率，避免台幣短期升值失控。 2.檢討能源政策：確保電力供應與穩定。 3.擴大安定就業措施與勞工保障，輔導中小企業升級。 4.設立AI轉型專責單位：簡化補助流程、整合技術資源，協助企業轉型。 5.建立貿易協助單一窗口：隨時更新政府資訊，整合資源協助廠商。

在本次期中報告中，管中閔以多項經濟模型評估台灣對外部經濟變動的衝擊影響。根據模型推估，若中國大陸GDP衰退1%，將對台灣當季GDP造成約0.4%的影響，且影響效應可延續兩至三季；若美國GDP衰退 1%，台灣當季GDP亦將被影響0.3%。

針對後續風險變化，管中閔指出，除了總體經濟變數之外，未來廠商的調整行為以及中間國家對關稅政策的反應，亦將逐步顯現。他建議後續分析應納入更多具體的政策參數，以提升模型推估的精確性，並強調在政策高度不確定的情況下，目前所有估算皆為初步結果，未來應持續觀察並動態修正。

林祖嘉表示，根據調查，受訪的238家廠商中，有88.5％為200人以下的中小企業。超過五成（50.5％）表示已受到美國擬課關稅的直接影響。在模擬10％關稅情境下，近六成企業認為營收將小幅下降或無明顯變動，但一旦課徵幅度提高至20％，逾半數企業預估營收將減少10％至30％，其中更有26％直指恐損失三成以上。

特別值得注意的是，規模50人以下的小型企業所受衝擊最劇烈，高達35.8％預測營收將減少超過30％。報告指出，這類企業通常資本薄弱、客戶集中、議價能力有限，一旦遭遇外部貿易壓力，難以撐過長期陣痛期。

報告指出，在模擬美國課徵20%對等關稅的情境下，傳統產業將首波受創。橡膠製品業與其他製造商衝擊最劇，高達六成以上廠商預估營收將縮水逾三成。金屬製品、電力設備、塑膠與基本金屬業等加工產業也普遍預期營收下滑，工具機、汽車零組件等出口導向產業同樣無法倖免。

報告調查與經濟部近期外銷訂單統計吻合：今年4、5月台灣對美「塑膠、橡膠及其製品」訂單較去年同期衰退13億元新台幣，「基本金屬及其製品」減少29億元新台幣。傳統產業銷美訂單已顯著萎縮，反映對等關稅衝擊早已顯現。

值得注意的是，即便是電子、資通訊等外銷主力產業，4、5月對美訂單雖大幅增長，但這與美國廠商「提前備貨」效應有關，並不代表無風無險。實際上，調查報告也發現高科技產業中也有逾四成廠商預估未來營收將明顯下滑，顯示美國關稅政策若進一步延伸至半導體及關鍵零組件，台灣整體出口結構恐將面臨深層衝擊。

針對美國可能對台灣課徵高達30%的對等關稅，林祖嘉表示，政府至今未公開任何談判內容，讓產業界與國會無從掌握協商實質進度。各國實際遭課徵的關稅稅率高達25%至50%，若台灣在「從零開始談」的主張下，是否意圖全面開放，政府必須清楚交代。他強調，任何關稅調整均須經立法院同意，協商過程若持續黑箱，未來在國會層面將難以取得足夠支持。

林祖嘉指出，目前新台幣升值幅度已達10%，高於周邊國家，若升值幅度最終逼近14%，其對出口的衝擊恐將超過關稅本身。晶片產業方面，除了台積電赴美投資造成的供應鏈外移壓力，上下游廠商亦面臨同步轉移與成本提升的挑戰，加上關稅與非貿易障礙可能擴及農產品、基改食品進口等領域，皆應納入完整風險評估。政府應儘速對外說明關稅，避免產業與社會陷入持續不安。

針對近期台美關稅談判進展，賴士葆指出，台灣政府在整個談判過程中缺乏資訊透明，外界無從得知實際內容與條件。行政部門以「涉密」為由未公布細節，但對照日本首相石破茂公開表示「日本汽車進口不可能零關稅」，立場清楚。我方在國際談判中的姿態與立場顯得消極，引發外界質疑。

賴士葆提到，以目前已知資訊觀察，美國對英國與新加坡分別課徵10%關稅，儘管兩國與美國貿易結構為出超；對韓國則課徵25%，即便美韓關係緊密。4月初，美方更公告對台灣擬課徵32%關稅，三者皆可作為我方預判談判結果的重要參考依據。

此外，半導體產業也受到波及。雖然台積電赴美投資金額達1,000億美元並非一次到位，但其供應鏈同步外移，對台灣年輕工程師與產業結構造成實質衝擊。根據近期廠商問卷調查結果，已有約五成企業表示受到關稅政策影響，部分業者提前出貨，導致上半年營收表現優於實際經濟情況。

若美方最終實施20%以上的關稅，對企業經營與出口將產生重大影響。尤其傳統產業與中小企業受創最深。根據經濟部統計，台灣中小企業占全體企業數的98%，因此關稅衝擊絕不能輕忽，政府應及早提出紓困配套，協助業者穩定經營。

賴士葆指出，目前央行擁有逾5,800億美元外匯存底，政府具備穩定匯率與經濟的能力，卻未能防止近期新台幣快速升值，造成中小企業承擔出口損失與匯率風險的雙重壓力。他強調，台灣面對的並非單一關稅問題，而是整體經濟政策的不確定性與資訊不對稱。

賴士葆呼籲行政院長卓榮泰，立即就台美關稅談判進度與潛在影響向國人報告，提出具體紓困與保護產業方案，並考慮加速推動「還稅於民」政策，減緩企業與勞工面臨的多重經濟壓力。

黃珊珊表示，美國宣布對台加徵關稅以來，迄今完成衝擊評估的，是民間單位，而非政府部門。雖然特別條例已完成三讀，行政院至今未提出任何正式的影響評估報告。產業界、國會、民眾只能自行推測政策後果。

黃珊珊指出，產業政策不應建立在臆測之上。政府應於政策發布第一時間提出完整評估與具體對策，以維護產業與勞工權益。目前全球僅剩三個國家，包括台灣，尚未掌握美方關稅政策的具體影響，國會監督失靈，資訊傳遞不足。

多個工業總會與產業公會反映憂慮。若台灣稅率高於日韓，配合近期匯率升值壓力，企業出口競爭力將進一步削弱，生存環境惡化。政策未明、應對遲緩，產業無所適從，風險由全民承擔。

黃珊珊表示，行政院在任何重大國際談判前，應主動向立法院報告，保障產業意見表達權利。關稅衝擊不容黑箱處理，政府應盡速提出完整評估與產業因應方案，公開說明衝擊內容與處理方式，回應社會各界關切。

賴香伶指出，截至六月的減班休息家數已經來到179家，相較於四月的155家已經在不斷攀升，其中金屬機電工業從四月的62間增加到六月的92間。

賴香伶表示，由於各受衝擊產業預估將在未來三個季度以內持續受影響，政府應該重新考慮減班休息應開放由勞工通報，行政機關在公聽會與委員會的報告僅有寥寥幾頁、看不出政府對於民間意見的應對策略在哪。

國家政策研究基金會強調，作為高度依賴出口的經濟體，台灣無法承受對外貿易震盪所帶來的連鎖衝擊。美國對等關稅壓力迫在眉睫，產業界早已警覺，民間社會也主動展開調查與應變，反觀政府卻仍停留在片段回應與政治口號之間，未能提出清晰立場與具體作為，不僅無法安撫企業焦慮，更加深社會的不安與疑慮。

國家政策研究基金會呼籲，若執政者真有誠意面對國際挑戰與產業風險，就應遵循《條約締結法》的制度精神，從談判初期即公開資訊、主動與國會溝通、納入產業意見，並釐清政策底線與衝擊評估。唯有透過制度性監督與透明決策，才能重建信任、穩定預期，為台灣的出口經濟與基層勞工撐起真正的保護傘。減少不確定性，不是最高要求，而是政府最低應盡的責任。

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