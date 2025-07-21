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廠商已受關稅影響 稅率若20%損失破3成

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨與民眾黨智庫21日發布民間版關稅衝擊評估報告，指出目前已經有半數廠商受到關稅戰影響。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨與民眾黨智庫21日發布民間版關稅衝擊評估報告，指出目前已經有半數廠商受到關稅戰影響。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「雖然美國對我關稅稅率尚未確定，但半數廠商已經造成影響，若稅率超過20%，半數廠商營收恐重創3成！」藍營智庫國政基金會與民眾黨政策會21日公布民間版關稅衝擊評估報告。學者管中閔指出，已有23%廠商考慮移轉產能，政府也要注意中國受到關稅戰的影響；學者林祖嘉批評，政府談判過程完全黑箱，讓外界很難放心。

企業不瞭政府輔助

前台大校長管中閔表示，調查的238家廠商中，有88.5%為200人以下的中小企業，超過5成（50.5%）表示已經受到美國擬課關稅的直接影響，還有28.5%不確定。有25%廠商暫停增員計畫，23%廠商已經開始規劃或考慮移轉產能。管中閔指出，廠商主要面對的困難有匯率快速升值、中小企業難取得綠電、缺工等。

另外，廠商還認為AI與綠電轉型門檻高，且政府在協助政策上有資訊落差，除了關稅稅率的不確定性，還有不清楚政府的輔助措施。國政基金會財經小組召集人林祖嘉指出，在模擬10%關稅情境下，近6成企業認為營收將小幅下降或無明顯變動，但一旦課徵幅度提高至20%，超過半數企業預估營收將減少10%到30%，其中更有26%恐損失超過3成。

傳統產業受創深

報告也指出，規模50人以下的小型企業所受衝擊最劇烈，高達35.8%預測營收將減少超過30%。報告指出，這類企業通常資本薄弱、客戶集中、議價能力有限，若遭遇外部貿易壓力，恐難已撐過長期陣痛期。若面對美國20%對等關稅，傳統產業將首波受創，橡膠製品業與其他製造商首當其衝，還有金屬製品、電力設備、塑膠與基本金屬業等加工產業也普遍預期營收下滑。

管中閔建議，政府要穩定匯率，並檢討能源政策、擴大安定就業措施與勞工保障，同時以工研院等單位作為AI轉型專責單位，協助中小企業升級，同時希望建立貿易協助單一窗口，整合資源以協助廠商。他也提醒說，若中國經濟每衰退1%，我國最高恐衰退0.39%，且影響恐持續2季，但美國經濟衰退1%，我國經濟衰退約0.29%，因此關稅戰對中國的影響也要注意。

不清楚政府立場

「立法院也應該要了解談判進度！」林祖嘉強調，這是初步調查，未來還要思考若對等關稅超過30%，可能帶來的衝擊，還有升值對產業的影響，還有晶片產業可能的衝擊；此外，調整關稅需要立法院同意，目前外界也不清楚協商過程是否包括非貿易障礙，且未和美國對台關稅遲遲沒有公布？政府談判過程幾乎完全黑箱，讓外界難放心。

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