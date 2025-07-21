網傳已收到32%美國關稅通知書是假訊息？經長說話了

外傳我方已收到美國關稅通知書，只待大罷免後公布。綠委邱志偉21日在立法院經濟委員批這是「假訊息」，否則為何行政院副院長鄭麗君還要飛美進行第4次談判，謠言不攻自破，他要經濟部長郭智輝嚴正更正，郭智輝則回應：認同委員說法。

立法院經濟委員今邀請郭智輝、農業部長陳駿季等部會就丹娜絲颱風及708豪雨災損及回復情形進行專案報告。朝野關切台美對等關稅談判進度及結果。

在野立委陳超明質詢，同為對美貿易大出超國，針對對等關稅，我方有辦法談得比日韓更低？我們還有送台積電投資。對此，郭智輝則順勢表示，我方對美投資1,650億美元，這是日韓沒有的，讓我方談判有底氣，他有信心談到好的稅率。

邱志偉說，網路瘋傳我方已收到美國關稅通知書，國安會也都知道了，只待大罷免後公布。有人說是32%、也有人說是25%，這都是假訊息，如果真是如此，為何行政院副院長鄭麗君還要飛美進行第4次談判，謠言不攻自破。他要經濟部嚴正更正，嚴正駁斥。郭智輝說，「認同委員說法」。

陳超明質詢，外界傳美國關稅在20%至25%，怕影響大罷免不敢講，這有可能，因為民進黨性格是只要有一點好的就會大肆宣傳，他詢問關稅談判不怎麼樂觀？

郭智輝表示，我方希望談到有競爭力的關稅，日韓現在公布是25%，如果我方由32%談到25%也是下降，但日韓關稅絕不是25%，因為都還在談。

陳超明說，同為對美貿易大出超國，有辦法談得比日韓更低？我們還有送出台積電投資。

郭智輝則回答，我方對美投資1,650億美元，這是日韓沒有的，這讓我方談判有底氣，他有信心談到好的稅率。把台灣經濟拉起來，是經長責任。

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