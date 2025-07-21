快訊

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳已收到32%美國關稅通知書是假訊息？經長說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
外傳我方已收到美國關稅通知書，經濟部長郭智輝駁斥此說法。記者潘俊宏／攝影
外傳我方已收到美國關稅通知書，經濟部長郭智輝駁斥此說法。記者潘俊宏／攝影

外傳我方已收到美國關稅通知書，只待大罷免後公布。綠委邱志偉21日在立法院經濟委員批這是「假訊息」，否則為何行政院副院長鄭麗君還要飛美進行第4次談判，謠言不攻自破，他要經濟部長郭智輝嚴正更正，郭智輝則回應：認同委員說法。

立法院經濟委員今邀請郭智輝、農業部長陳駿季等部會就丹娜絲颱風及708豪雨災損及回復情形進行專案報告。朝野關切台美對等關稅談判進度及結果。

在野立委陳超明質詢，同為對美貿易大出超國，針對對等關稅，我方有辦法談得比日韓更低？我們還有送台積電投資。對此，郭智輝則順勢表示，我方對美投資1,650億美元，這是日韓沒有的，讓我方談判有底氣，他有信心談到好的稅率。

邱志偉說，網路瘋傳我方已收到美國關稅通知書，國安會也都知道了，只待大罷免後公布。有人說是32%、也有人說是25%，這都是假訊息，如果真是如此，為何行政院副院長鄭麗君還要飛美進行第4次談判，謠言不攻自破。他要經濟部嚴正更正，嚴正駁斥。郭智輝說，「認同委員說法」。

陳超明質詢，外界傳美國關稅在20%至25%，怕影響大罷免不敢講，這有可能，因為民進黨性格是只要有一點好的就會大肆宣傳，他詢問關稅談判不怎麼樂觀？

郭智輝表示，我方希望談到有競爭力的關稅，日韓現在公布是25%，如果我方由32%談到25%也是下降，但日韓關稅絕不是25%，因為都還在談。

陳超明說，同為對美貿易大出超國，有辦法談得比日韓更低？我們還有送出台積電投資。

郭智輝則回答，我方對美投資1,650億美元，這是日韓沒有的，這讓我方談判有底氣，他有信心談到好的稅率。把台灣經濟拉起來，是經長責任。

關稅 台美關係

延伸閱讀

鄭麗君將再赴華府談關稅…遭疑「哲學系去談」：部長為何不自己去？

罷免說明會舌戰！挨批在立院打架 牛煦庭反問：鍾佳濱摸她屁股算什麼

核三辯論會政院打臉經濟部 詹順貴：郭智輝還有臉繼續待下去？

卓揆稱普發現金立院未知會 吳宗憲：郭智輝協商回去沒講？

相關新聞

傳台美關稅32%？ 行政院駁：謠言不可取 本周將再磋商

中廣前董事長趙少康等藍營人士今天透露，有消息稱美國給台灣的關稅稅率是32%。行政院澄清，台灣迄今並未收到通知，而台美間本...

美未公布台灣關稅 民間版評估三產業最慘、5%廠商裁員

國民黨國家政策研究基金會、民眾黨政策會21日召開聯合記者會，公布民間版關稅衝擊影響評估期中報告。據調查，受到關稅衝擊最大...

廠商已受關稅影響 稅率若20%損失破3成

「雖然美國對我關稅稅率尚未確定，但半數廠商已經造成影響，若稅率超過20%，半數廠商營收恐重創3成！」藍營智庫國政基金會與民眾黨政策會…

質疑台美關稅談判黑箱 藍黨團憂政府壓案就為等大罷免

台美關稅談判持續引發關注，國民黨立法院黨團今開記者會抨擊，談判情況至今一片混亂、黑箱，政府究竟是不是有壓案，難道是想等大...

網傳已收到32%美國關稅通知書是假訊息？經長說話了

外傳我方已收到美國關稅通知書，只待大罷免後公布。綠委邱志偉21日在立法院經濟委員批這是「假訊息」，否則為何行政院副院長鄭...

美國對等關稅8月1日上路 盧秀燕：編2500萬元助廠商分散市場

美國總統川普對全球祭出對等關稅政策，台灣目前仍未收到關稅稅率，而美國關稅政策將於8月1日上路。台中市長盧秀燕表示，中市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。