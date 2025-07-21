美國對等關稅8月1日上路 盧秀燕：編2500萬元助廠商分散市場
美國總統川普對全球祭出對等關稅政策，台灣目前仍未收到關稅稅率，而美國關稅政策將於8月1日上路。台中市長盧秀燕表示，中市府已編列2500萬元補助台中九大公會，讓會員廠商可以出國參訪或參展，協助廠商分散市場，擴大美國以外市場，降低關稅影響。
第33屆亞洲台灣商會聯合總會陳舒琴總會長今率隊拜會台中市府，盧秀燕親自接待。盧秀燕會後受訪表示，因應美國關稅調高，台中市企業及廠商過去到美國生產，或是外銷到美國，面臨高關稅，中市府協助廠商分散市場，編列2500萬元補助台中九大公會，包括半導體晶片、機械、自行車等公會，會員廠商可以到國外參訪或辦展，熟悉並分散美國以外市場，把市場做大，機會才會更多，減少因美國關稅帶來的傷害與影響。
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