美國對等關稅8月1日上路 盧秀燕：編2500萬元助廠商分散市場

現在距離美國總統川普（Donald Trump）的關稅截止日8月1日，剩下10天左右的期限，而近日有美國律師事務所Reed Smith網頁有一份「關稅追蹤表」，顯示台灣在8月1日是32%的美國關稅，引起台灣各界的關注。不過旅美學者翁履中在臉書呼籲「別被網路上32%關稅訊息嚇到，美國對台灣關稅還沒拍板」。

2025-07-21 16:40